L’Europe est condamnée à s’allier avec la Chine contre les Etats-Unis

27 mars 2019

Photo: Philippe Wojazer / Reuters

Texte: Piotr Akopov (journal VZGLIAD)

L’attitude de l’Europe à l’égard de la Chine reste prudente, bien que le Vieux Continent ait encore plus besoin de l’Empire céleste que l’inverse. Le dirigeant chinois Xi Jinping est arrivé en Europe au moment même où les Européens doivent déterminer leur propre avenir et leur propre direction de développement – et la Chine propose que l’Europe et elle unissentleurs forces pour construire un nouveau monde.

Le processus de scission de l’Occident uni acquiert de plus en plus de traits visibles: l’Europe, avec des grincements et des grognements, tend vers une plus grande indépendance. Le Brexit devait avoir lieu cette semaine et, bien qu’il ait échoué, le processus d’éloignement de la Grande-Bretagne constitue en soi un prétexte pour que le continent devienne plus indépendant du contrôle anglo-saxon.

Le divorce d’avec les États-Unis, bien qu’il ne soit pas encore prononcé, est désormais irréversible – la seule question concerne les termes et les formes. Les Européens doivent s’habituer au fait que, dans 10-15 ans, ils devront prendre leur destin en main – à moins, bien entendu, que l’UE ne s’effondre sous le poids des problèmes internes et des attaques des concurrents des partenaires actuels de l’Occident, encore unifié. À la recherche de sa place dans le monde post-anglo-saxon, l’Europe, qui a presque été sevrée de sa pensée géopolitique indépendante, se tourne vers l’Est. Parce que le centre de gravité de la géopolitique et de l’économie mondiale se déplace, et que sans relations normales et sans liens avec l’Est, elle ne pourra devenir plus indépendante des États-Unis.

Et tandis que dans les relations avec la Russie, les Européens ne sont pas encore totalement indépendants (sans parler du fait que l’éternelle lutte entre nous pour l’Europe de l’Est et les Balkans nous affecte), l’Union européenne est formellement libre dans ses liens avec la Chine. Oui, des pressions ont été exercées par les Américains – en raison notamment de la coopération avec le groupe Huawei – mais il n’est pas si facile de faire de la Chine « une menace pour les valeurs de la civilisation européenne et de la sécurité européenne », comme c’est le cas avec la Russie. En outre, la Chine est fabuleusement riche et peuplée. C’est-à-dire qu’elle représente un investisseur bienvenu et un marché encore plus convoité.

L’Europe a encore plus besoin de la Chine que de la Russie, mais il est encore plus important pour elle d’avoir des relations étroites avec les deux –car seule la construction de l’axe eurasien UE – Russie – Chine donne à l’Ancien Monde une chance de survivre dans un monde non seulement post-atlantique, mais post-occidental. Et ce monde est en train de naître indépendamment du désir de l’Europe.

Par conséquent, le voyage de Xi Jinping en Italie et en France a suscité un tel intérêt. Tout d’abord, à Rome, il a signé un accord sur l’adhésion de l’Italie à «une ceinture, une route» – l’Italie est devenue le premier pays des «Sept grands», qui a officiellement soutenu le programme chinois de construction d’un nouvel ordre mondial. Oui, pour la Chine, la «nouvelle route de la soie» est un moyen de consolider son rôle de premier plan dans le monde, à la fois en établissant des liens économiques fiables avec l’Europe, l’Asie et l’Afrique, et en assurant ses arrières de l’ouest occidental avant la confrontation inévitable avec l’est, c’est-à-dire les États-Unis.

Bien sûr, Xi n’offre pas à l’Europe de conclure un pacte contre les États-Unis, mais tout le monde comprend à quoi mènera la logique du développement historique.

Le marché de 600 millions d’habitants de l’UE remplacera pour la Chine le marché de 400 millions d’Etatsuniens, c’est-à-dire qu’elle aura les mains libres pour la confrontation avec les États-Unis, quand et si la superpuissance en chute décide de combattre le futur « pays numéro un » (en fait, en termes d’économie réelle elle détient déjà la première place dans le monde – mais pour le poids politique et militaire, bien sûr, elle est loin derrière).

L’accord entre Pékin et Rome revêt également la plus grande importance: ce n’est pas seulement le troisième pays de l’Union européenne qui ouvre ses ports à la Chine, mais aussi l’héritier de l’Empire romain. Oui, la lignée est formelle et faible, mais pour les Chinois qui pensent dans les grandes époques, tout cela compte. Déjà au Moyen Âge, les Italiens ont été les premiers occidentaux à se rendre en Chine, et à l’époque moderne, quand les armées occidentales sont venues en Chine et l’ont déchirée en lambeaux, il n’y avait pas d’Italiens parmi elles. La Chine commence maintenant son expansion vers Europe, mais son expansion est pacifique et économique. Elle offre ce dont les Européens ont besoin: leur argent, leur marché et même leur technologie. En outre, la diversification de la politique et du commerce européens permettra à l’Union européenne de devenir adulte.

Oui, la Chine opère par l’intermédiaire de pays européens distincts. Avant de faire affaire avec elle, elle recherchait principalement les États d’Europe orientale, mais elle était prête à collaborer avec l’Union européenne dans son ensemble. En fin de compte, peu importe pour la Chine que l’Europe soit unie ou retourne à une division en États-nations. L’essentiel est qu’ils travaillent tous avec la Chine. En effet, la résistance aux investissements chinois en Europe opère à la fois au niveau national (par exemple, en cas de concurrence allemande avec les Chinois pour l’Europe de l’Est) et au niveau de l’UE. Sans parler de la pression américaine.

Les élites européennes actuelles elles-mêmes ne peuvent pas dire ouvertement qu’elles devraient miser sur la Chine. Pékin continue donc de travailler avec les gouvernements nationaux. En attestent les contrats à Rome, puis les contrats de 40 milliards de dollars à Paris –et tandis que les Allemands se scandalisentde l’absence d’une position unique européenne sur la Chine, ce sont eux qui travaillent le plus étroitement avec Pékin. La Chine utilise la mauvaise situation économique des pays européens et leurs divergences. Mais il serait étrange qu’elle ne le fasse pas. En fin de compte, c’est à l’UE elle-mêmede faire ses choix – car l’autre jour, Bruxelles parlait de Pékin comme d’un « concurrent économique » et d’un « rival ». Et Macron appelait l’UE à « résister » à l’expansion de la Chine:

« Pendant des années, nous avons eu une approche non coordonnée et la Chine a utilisé nos divergences. »

Il est clair que sur le marché européen même, les Chinois sont souvent en concurrence avec les Français et les Allemands. La France a également une rivalité géopolitique avec la Chine en Afrique de l’Ouest (et pas seulement), mais pour l’Europe, la perspective stratégique pour les décennies à venir est en jeu.

En plus de Macron, une autre réunion attendait Xi Jinping à Paris – le président français avait invité Angela Merkel. Avec le chef du gouvernement européen, Junker, ce trio était censé personnifier pour Xi Jinping l’Union européenne (comme le disait Macron, « nous faisons un geste très important, il témoigne de notre profond engagement en faveur de la coopération entre la Chine et l’Europe … et de mon désir de construire une Europe forte »). Et la conversation d’une heure dans le nouveau format symbolisait le nouveau format de relation.

Les déclarations sur les résultats ont été les plus chaleureuses – mais insistaient sur le fait que la Chine devrait être plus ouverte aux Européens.

«Nous souhaitons créer conjointement un nouveau format multilatéral – un format plus juste et plus équilibré… Nous avons bien sûr des différences. L’histoire de l’humanité n’est pas sans rivalité. Nous ne sommes pas naïfs. Mais nous respectons la Chine et sommes prêts au dialogue et à la coopération. En réponse, nous attendons de nos partenaires que la Chine respecte l’unité de l’Union européenne et les valeurs qui lui importent tant pour elle-même que pour le monde entier »- c’est Macron.

«J’aimerais une coopération plus bénéfique pour tous que maintenant. Pour les entreprises européennes, il est nécessaire d’utiliser la même liberté d’action et la même ouverture d’accès au marché chinois, dont jouissent aujourd’hui les entreprises chinoises dans l’Union européenne » – il s’agit de Junker.

En réponse, Xi a déclaré que la Chine soutenait fermement l’intégration européenne et « une Europe unie et prospère s’inscrit dans notre vision d’un monde multipolaire ».

Angela Merkel a annoncé qu’un accord avait été conclu sur la tenue d’un sommet entre les dirigeants de tous les États et gouvernements des pays de l’UE et les dirigeants chinois en septembre. C’est un format plus sérieux que les sommets habituels UE-Chine, dont le plus proche se tiendra le 9 avril – seuls les dirigeants de l’UE et de la RPC y seront représentés. Afin d’obtenir de meilleures conditions pour sa participation à la Route de la soie, l’Union européenne veut consolider ses rangs –on verrace qu’il en sortira.

En tout état de cause, l’UE devra accepter la proposition chinoise d’un nouvel ordre mondial. Sinon, la Chine négociera avec chaque pays dont il a besoin séparément et l’Union européenne se privera d’une chance de survivre dans la prochaine guerre économique contre les États-Unis.

Traduction Marianne Dunlop pour Histoire et Société

