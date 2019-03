Y a-t-il un pilote dans l’avion PCF ?

« En principe », Fabien Roussel est le nouveau secrétaire national, j’jouterai à cette description d’une destruction prograzmmée du PCF par l’équipe de Pierre Laurent et de’ ceux qui depuis le congrès de Martigues ont tablé sur la fin du PCF, le fait que l’Humanité tout en demandant aux communistes de contribuer financièrement à sa survie ne relaye absolument pas la campagne du parti de Ian Brossat et les propositions du parti en préférant nettement faire écho à celle de la gôche ». Ils ont perdu le COngrès mais comme je l’écrivais dans le jugement de Salomon, il leur reste la possibilité de détruire ce parti et de poursuivre cette « grande oeuvre » en finir avec un parti révolutionnaire en France. Mes mémoire seront malheureusement celle de cette opération accomplie d’abord avec « lelégitimisme » et désormais avec l’assentiment ouvert des liquidateurs. Il est vrai que je suis dans la fédération où la manoeuvre est depuis le début la plus visible; Jusqu’à quand les communistes accepteront-ils cette situation ?.(note de Danielle Bleitrach)

Vladimir MARCIAC Lors du dernier congrès du PCF en novembre 2018 à Ivry-sur-Seine, le sénateur de Paris, Pierre Laurent, a dû céder son fauteuil de secrétaire national à Fabien Roussel, député du Nord. En même temps qu’un nécessaire renouvellement d’homme (Pierre Laurent a dirigé le PCF pendant 10 ans) il s’agissait aussi pour les congressistes de donner un coup de barre à gauche. Et c’est ainsi que la motion présentée au vote des militants par Fabien Roussel l’a emporté sur celle du secrétaire national en place. Fabien Roussel, enfant du pays minier (il est né à Béthune), ancré sur des positions de classe, est apparu aux communistes comme l’homme qui pouvait donner au PCF un visage dynamique, attractif. A 49 ans (contre 61 à Pierre Laurent) il a l’énergie et l’enthousiasme qui peut (ou pouvait) redonner à son parti une nouvelle jeunesse et un nouveau départ. Mais Fabien Roussel se heurte d’emblée à deux obstacles : 1- Les médias qu’il connait bien (il a été journaliste) pratiquent à son encontre un boycott redoutable. On ne le voit pas. Ni ne l’entend. Il a été écarté du débat du 20 mars sur BFMTV où étaient conviés François Bayrou (MoDem), Olivier Faure (PS), Stanislas Guerini (LaREM), Marine Le Pen (RN), Jean-Luc Mélenchon (LFI) , Laurent Wauquiez (LR). Pourtant, il a une allure, un physique, une façon de s’exprimer qui en feraient « un bon client » comme disent les médias friands d’invités qui « font de l’audience ». Mais le pire, est que ce boycott semble s’appliquer aussi à l’intérieur de parti et dans la presse qui pourrait ne pas être lui être hostile, comme l’Humanité et l’Humanité–Dimanche où il apparaît avec une étonnante rareté. 2- A l’intérieur du parti, il semble que Fabien Roussel évolue sur une planche savonnée. Certains « battus » du congrès de novembre, forts de positions acquises place du Colonel Fabien depuis deux lustres, feraient, paraît-il, de la résistance et n’entendraient pas ouvrir au nouveau secrétaire national toutes les portes de secteurs sur lesquels il devrait avoir autorité (ou tout au moins le droit de regard), comme le secteur de politique internationale (Polex) ou encore celui des finances du parti. Bref, c’est à se demander s’il y a un pilote dans l’avion où si ça tire à hue et à dia sur le manche à balai dans le cockpit. Quoi qu’il en soit, et si nos sources sont sûres (ce que nous croyons pouvoir affirmer), il se mène en sourdine un combat qui n’aurait jamais dû naître dans ce parti qui fut grand et glorieux et encore nécessaire à la « gauche de gauche ». Le PCF, n’a pas besoin d’une querelle intestine. Nous croyons utile d’alerter les communistes en situation d’y mettre fin, dans l’intérêt de la lutte des classes. Vladimir MARCIAC, pour Le Grand Soir.



https://www.legrandsoir.info/y-a-t-il-un-pilote-dans-l-avion-pcf.html URL de cet article 34739

Publicités