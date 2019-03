une campagne déshonorante contre la Chine…

Editocrates et médias ont beau invoquer les « droits de l’homme« , la vertu de rapports « non naïfs » et fondés sur la réciprocité, leur campagne rappelle davantage l’esprit colonial et celui de la guerre froide qu’une saine volonté de coopération.



La Chine une menace ?

Le projet de » route de la soie » une provocation ?

Mais ce n’est pas la Chine qui à partir de pratiques mafieuses étatiques s’empare des fleurons industriels de notre pays comme ce fut le cas de la filière nucléaire d’Alstom avec le consentement de nos dirigeants et le silence complice de la plupart de nos médias.

…

Dans ce dernier cas c’est silence et bouche cousue dans les rangs car en bons vassaux il ne faut pas froisser le grand suzerain US !