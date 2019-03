La gauche hongroise résiste et célèbre le 100-ème anniversaire de la République des Conseils par Monika Karbowska

affiche de la République des conseils de ho,ngrie

Je devais me rendre en hongrie pour assister à cette conférence sur la République des Conseils, autour d’un livre auquel Monila et moi avons contribué, malheureusement comme vous le savez j’ai été épuisée par l’écriture de mes « mémoires », mùais heureusement Monika nous envoie un compte-rendu et Judit viendra pour les prochaines rencontres internationales de vénissieux au début octobre. (note de danielle Bleitrach)

Alors qu’en France le soulèvement populaire actuel entre dans son 5ème mois d’action, la gauche hongroise continue de manifester contre les mesures anti-sociales et racistes de Orban. Elle commémore également et sauvegarde la mémoire de son glorieux passé révolutionnaire communiste : du 21 au 23 mars une série d’événements a marqué le 100ème anniversaire de la proclamation de la République Hongroise des Conseils connue sous le nomde« République Soviétique de Bela Kun ».

La dissolution de l’empire Austro-hongrois a abouti à l’indépendance des peuples et la création des Etats nations tchécoslovaque, yougoslave et polonais. Mais les puissances occidentales rendent la Hongrie autant responsable de la défaites des Etats Centraux que l’Autriche et l’Allemagne : les vainqueurs imposent alors une sévère amputation des territoires de l’Est, du Nord et du Sud habités par des populations hongroises au profits des Etats voisins qui formeront l’alliance avec la France appelée la Petite Entente. La nouvelle Hongrie née en novembre 1918 d’une Révolution bourgeoise ne peut contenir mécontentement à la fois national et social du peuple. La voie est ouverte à la Révolution bolchévique et une République des Conseils qui durera de mars à août 1919. La République des Conseils de Hongrie constitue une période très importante de l’histoire des peuples de l’Europe de l’Est. En peu de mois, des dirigeants issus de nulle part, tel le journaliste Bela Kun, prennent le pouvoir à la faveur de grève et de soulèvements populaires. Ils expérimententun nouveau système social et politique rompant avec le capitalisme et la féodalité : des nationalisations à grande échelle des moyens de production et des biens de la bourgeoisie, y compris des œuvres d’art, une économie de planification, une réforme agraire, une politique sociale et éducative donnant naissance à une sécurité sociale gratuite et une système scolaire laïque et obligatoire, sans oublier le droits des vote des femmes. La période est également un moment intense de création et de recherche de nouvelles formes d’expression artistique, dans le cinéma, la littérature, la poésie, la peinture et l’art graphique comme en témoignent les magnifiques affiches pleines de vigueur et d’optimisme qui sont dupliquées dans les locaux de la salle à Budapest ou se tient la conférence de commémoration. Ces affiches illustrent également le livre publié par le Monde Diplomatique Hongrie qui mêle des contributions hongroises et internationales. Des militants éminents de gauche hongroise comme Tamas Krauz côtoient des diplomates et des historiens (Tibor Hajdu, JanosHajdu, Pal Pritz, György Tverdota, Gyula Hegyi, Robert Zsofia, György Szende, IstvanneSzöllössi).Côté Internationaliste, Danielle Bleitrach, militante communiste française et spécialiste du cinéma présente l’importance du développement du 7 art au cours de Révolution hongroise et pour la civilisation occidentale une fois la République réprimée et les cinéastes hongrois émigrés. Julien Papp, historien franco-hongrois, Peter Pastor, historien franco-américain et Marin Nadea, historien et militant de la gauche communiste roumaine analysent les implications internationales de la République des Conseils qui fait partie d’un soulèvement révolutionnaire général en Europe. L’espoir suscité par la Révolution bolchévique se répand partout en Europe de l’Est et du Centre sous des expériences multiformes comma la République paysanne autogérée de Tarnobrzeg au Sud de la Pologne – décrite dans le livre- ou la République de Bavière ou de Strasbourg.

Le livre « La République des Conseils 1919-2019 » sera présenté à une conférence de presse le jeudi 21 mars à l’Association des journalistes en présence des auteurs et d’un public assez nombreux. L’événement est suivi par une soirée buffet au local du Parti des Travailleurs Hongrois dans une ambiance chaleureuse et décontractée. Les locaux du parti garde la mémoire de l’histoire communiste de la Hongrie par les drapeaux, les portraits de Lénine, ceux des héros communistes et résistants hongrois, ainsi qu’avec les reproductions des affiches de 1919. La vendredi 22 nous nous retrouvons au cinéma d’un centre culturel pour le lancement de la Conférence Internationale «100 ans de la République des Conseils Hongroise – mémoire historique et conséquences » organisée par la fondation de gauche Eszmelet. Le film d’ouverture est un document unique de 1969, « le Dimanche des Rameaux » » de Imre Gyöngyössy reconstituant la lutte émancipatrice d’un village pour la terre du seigneur et pour la dignité des paysans. La terrible répression qui s’abat sur les villageois est également montrée dans ce qu’elle préfigure de plus hideux, le fascisme européen. Les corps nus des paysans suppliciés par la milice aristocratique de Horthy, armée et soutenue par la France bourgeoise, sont une métaphore des camps de concentrations fascistes qu’annoncent la terreur du régime violemment anticommuniste de Horthy.

Le lendemain 23 mars la Conférence se déroule à la Faculté des Lettres. Une vingtaine d’interventions chercheurs hongrois, roumains, français, et slovène font le point sur les réalisations économiques (Ana Maria Artner), politiques (le rôle des conseils ouvriers dans la gestion des usines par Lajos Csomas) ; la politique sociale, la politique vis à vis des intellectuels, des artistes (Viktor Arslanov), l’importance de cette expérience pour toute l’histoire de la gauche européenne enfin. SavasMatsas, philosophe et leader du Parti Ouvrier Grec EEK, Raquel Varela, chercheuse au Portugal et Roberto Della Santo, chercheur brésilien analysent les leçons que nous pouvons apprendre pour la lutte révolutionnaire actuelle. RastkoMocnik décrit la République de la vallée de Mura, une vallée du sud du pays peuplée majoritairement par des paysans slovènes, qui au lieu de rejoindre une nouvelle Yougoslavie vite monarchiste, préfèrent faire partie d’une une République soviétique hongroise. La Conférence est clôturée par des contributions de jeunes chercheurs et militants de gauche, Gaspard Roland et Peter Csunderlik qui nous rendent vivants les personnalités des créateurs de la République des Conseils comme Bela Kun, journaliste idéaliste dont la propagande fasciste a tellement dressé un portrait noir, que les traces en sont encore restée dans l’idéologie officielle des Etats du réalisme socialiste : en Pologne Populaire, la République Hongroise a été enseignée dans les écoles, mais d’une façon presque honteuse, comme une flambée de violence aussi soudaine que brève. Tout au long de cette rencontre il est question d’une autre « flambée de violence soudaine » – du soulèvement populaire français dont nous suivons la manifestation du samedi avec inquiétude et tension. Il n’y a pas de Révolution sans détermination et colère du peuple, et il n’y a pas de Révolution réussie sans Solidarité Internationale, telle est aussi la leçon du 20ème siècle. Le 21ème ne fait que commencer….

Article de Danielle Bleitrach en Français

https://histoireetsociete.wordpress.com/2019/02/06/la-republique-des-conseils-et-la-reconciliation-avec-la-realite-par-danielle-bleitrach/

Monde Diplomatique Hongrie

https://www.magyardiplo.hu/68-le-monde-diplomatique/kozeleti-programajanlo/2657-a-magyar-tanacskoztarsasag-kikialtasanak-szazadik-evforduloja-megemlekezes-es-vita-konferencia-iii-22

Fondation Eszmelet

https://www.facebook.com/eszmelet/

www.eszmelet.hu/elofizetes/

Publicités