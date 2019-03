Csontváry un peintre que j’ai découvert en 1989 en Hongrie

Csontváry est né le 4 juillet 1853 à Hisszebezn alors dans le royaume de hongrie, aujourd’hui en Slovaquie, il est mort le 20 juin 1919 à Busapest. Quand ke k’ai découvert en 1989 au musée de Budapest j’ai été à la fois éblouie et déchirée parce qu’il était shizophrène.

Durant une après-midi ensoleillée, le 13 octobre 1880 – alors qu’il n’avait que 27 ans –, il eut une vision mystique. Il entendit une voix lui dire : « Tu seras le plus grand des peintres de l’écliptique, encore plus grand que Raphaël l ! » (« Te leszel a világ legnagyobb napút festője, nagyobb Raffaelnél! ») ”Il passa des journées entières en Europe, visitant les galeries d’art de la cité du Vatican Dès 1890, il voyagea à travers le monde. Il visita Paris les pays méditerranéens ( Dalmatie, Grènce, italie) l’Afrique du Nord et le Moyen Orient,

Il réalisa ses plus grandes Oeuvres entre 1903 et 1909. Certaines de ces œuvres ont été exposées à Paris (1907) et en Europe de l’Ouest. De nos jours, un musée lui est consacré à Pecs.

ce qui est proprement stupéfiant chez lui est sa couleur qui n’a rien à voir avec celle des peintres de son époque sans doute parce qu’il n’utilise pas l’huile. IL mélange de la teinture pour les textiles, avec de la poudre d’argile blanche du kaolin, cela donne une pate brillante qui s’élève en relief. Il part de trois couleurs de base ‘jaune, vleu et rouge) et les deux unités de contraste ‘noir et blanc)il recherche la lumière du soleil germe pour lui de la vie.

.

Publicités