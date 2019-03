Harmonie raciale dans une utopie marxiste: comment l’Union soviétique a capitalisé sur la discrimination américaine

Des affiches des années 1930 conçues pour attirer les Africains et les Afro-Américains aux charmes du communisme mettent en lumière une histoire fascinante presque oubliée. Je ne sais pas s’il s’agissait d’une opération publicitaire, mais le fait qu’avoir été élevée dans une ambiance communiste a fait de moi une anti-raciste à jamais, alors publicité pour publicité, il vaut mieux celle-là qu’une autre. (note et traduction de Danielle Bleitrach)

«DESouvriers de tous les pays et de toutes les colonies opprimées arborent la bannière de Lénine!»; « Tous saluent la révolution mondiale d’octobre! », Exaltent les slogans. Mais ce qui distingue ces affiches de propagande soviétique des années 1930, c’est l’inclusion des Africains, qui marchent main dans la main avec d’autres races vers une utopie marxiste. À l’époque, peu de Russes auraient vu un Noir en réalité, y compris les artistes qui ont créé ces images.

Les affiches sont incluses dans la nouvelle exposition Things Fall Apart, au Calvert 22 à Londres. Il examine les liens entre les Africains et l’Union soviétique et c’est une histoire fascinante, presque oubliée. Les Africains et les Afro-Américains sont bel et bien venus en Union soviétique,dans les années 1930, raconte Yevgeniy Fiks, artiste d’origine russe et résidant à New York . Après avoir parcouru la masse d’images de propagande soviétique, Fiks a rassemblé environ 200 images pour créer les archives Wayland Rudd. Il porte le nom d’un acteur afro-américain qui, frustré par le racisme de l’industrie du divertissement américain, a émigré à Moscou en 1932. Il y a vécu et travaillé jusqu’à sa mort 20 ans plus tard. Avait-il vu les nominations aux Blancs des Oscars cette année?, Rudd aurait pu penser qu’il avait fait le bon choix.

Facebook Twitter Pinterest Affiche soviétique de 1920. Photographie: Archives Wayland Rudd / Yevgeniy Fiks / Flint

«Les intellectuels afro-américains ont été séduits par l’idéologie soviétique», dit Fiks. «Leur expérience sur le terrain, la manière dont la vie était structurée aux États-Unis, ont donné raison à cette idéologie.» Les Noirs étaient toujours sans pouvoir, exploités et discriminés aux États-Unis. Comme les affiches l’ont suggéré, ceux qui sont venus à Moscou ont vraiment été traités comme des égaux, dit Fiks. Quelques dizaines ont choisi de rester.

Facebook Twitter Pinterest Affiche soviétique de 1948. Les légendes se lisent comme suit: «Sous le capitalisme» et «Sous le socialisme». Photographie: archives Wayland Rudd / Yevgeniy Fiks / Flint

L’Union soviétique a tiré grand profit du racisme américain à l’époque, soulevant régulièrement la question sur la scène internationale. Une affiche de l’exposition juxtapose un homme noir enchaîné et ensanglanté sous la Statue de la Liberté avec l’image d’un joyeux pays arc-en-ciel. Les légendes respectives se lisent « Sous le capitalisme » et « Sous le socialisme ». Sans aucun doute, cela a contribué au mouvement des droits civiques. Le parti communiste américain a été le premier parti politique aux États-Unis à être pleinement intégré racialement.

Facebook Twitter Pinterest «N’éteignez pas l’aube de la liberté! dit cet effort de solidarité africaine de 1967. Photo: Archives Wayland Rudd / Yevgeniy Fiks / Flint

Une deuxième vague d’Africains est arrivée en Union soviétique à la fin des années 50 et au début des années 60, en provenance des «colonies opprimées». Encore une fois, la présence continue des puissances coloniales européennes dans l’Afrique d’après-guerre a joué entre les mains du propagandiste soviétique. En plus de fournir un soutien militaire et diplomatique à des pays tels que l’Angola, le Mozambique, l’Égypte et le Congo, l’Union soviétique a invité des étudiants africains à étudier à la nouvelle université Patrice Lumumba de Moscou.

Facebook Twitter Pinterest Affiche soviétique de 1967. Photographie: archives Wayland Rudd / Yevgeniy Fiks / Flint

Certains d’entre eux ont choisi de rester à Moscou. d’autres ont occupé de hautes fonctions dans les gouvernements africains.

Il est difficile de situer cet idéalisme post-racial dans la Russie d’aujourd’hui – à en juger par les récents rapports sur le racisme dans le football et les comparaisons entre un député de la Douma, Barack Obama et un singe . Se pourrait-il que ces affiches – et l’antiracisme imposé par l’État derrière eux – tapissent sur les problèmes des problèmes raciaux sous-jacents de la Russie? Ou pourrait-il être que le racisme est ressuscité à la suite du paysage post-soviétique individualiste? Peut-être que c’est la faute du capitalisme après tout.

Facebook Twitter Pinterest Affiche soviétique de 1969. Le slogan est le suivant: « Dans l’unité, la force! » Photographie: archives Wayland Rudd / Yevgeniy Fiks / Flint

Facebook Twitter Pinterest ‘Pour la solidarité des femmes du monde!’ dit cette affiche de 1973. Photographie: Archives Wayland Rudd / Yevgeniy Fiks / Flint

Facebook Twitter Pinterest ‘Tous saluent la révolution mondiale d’octobre!’ – une affiche de 1933. Photographie: Archives Wayland Rudd / Yevgeniy Fiks / Flint

Facebook Twitter Pinterest «Je n’oublierai jamais un ami si je le lie d’amitié à Moscou! réclame cette affiche de 1964. Photographie: Archives Wayland Rudd / Yevgeniy Fiks / Flint

Facebook Twitter Pinterest Cette affiche de 1957 prône les vertus du tourisme à Moscou. Photographie: archives Wayland Rudd / Yevgeniy Fiks / Flint

• Things Fall Apart, qui fait partie de la saison Afrique rouge à Calvert 22, Londres E2, aura lieu du 4 février au 3 avril 2016. Détails: calvert22.org

Facebook Twitter Pinterest Affiche soviétique de 1932: « Les travailleurs de tous les pays et des colonies opprimées arborent la bannière de Lénine ». Photographie: archives Wayland Rudd / Yevgeniy Fiks / Flint