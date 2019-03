« Protéger les droits socio-économiques des citoyens. »Manifestation communiste à Moscou

“Amis! J’exhorte chacun à se rendre le 23 mars pour défendre leurs droits sociaux, pour la liberté de parole et Internet, pour défendre tous ceux qui souhaitent travailler honnêtement et décemment et vivre dans un pays prospère, intelligent, éduqué et fort.

Rendez-vous au rassemblement le 23 mars à 12h00 sur l’avenue Sakharov à Moscou.

G.A. Zyuganov, président du comité central du parti communiste de la Fédération de Russie, dirigeant des forces patriotiques du peuple