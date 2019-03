Après Seddik Chihab du RND, le numéro 1 du FLN Moad Bouchareb a déclaré ce matin que le FLN rejoignait le soulèvement populaire né il y a maintenant un mois. Ouyahia lui-même a appelé 48h plus tôt le gouvernement à satisfaire les revendications du peuple le plus vite possible. Cet élan d’opportunisme et de tentatives de récupérations de la révolte de la part des tenants du système n’a pas manqué de faire réagir, et présage des retournements de vestes en cascades dans les jours et semaines à venir.

Et justement, Bouteflika vient d’annoncer ce début d’après-midi par le biais d’une lettre officielle rejoindre le peuple dans sa mobilisation contre lui-même et contre le système. Voici un extrait : « Je vous ai entendus. Et je vous ai compris. J’annonce donc solennellement rejoindre mon peuple bien-aimé pour faire tomber le clan Bouteflika incluant moi-même et tout le système en place depuis des décennies. Netnahaw ga3 ! Vous me verrez Vendredi à la Grande Poste avec mes pancartes marrantes et mes jolies fleufleurs pour la manifestation. Nmout aalikoum ya mhayenkoum, vive la jeunesse que nous incarnons tous ! Ou djibouli Sofiane nboussou. »

Nous attendons de voir comment cette annonce sera reçue par le peuple Algérien. Mais d’après nos sources à l’étranger, le président Français Macron se serait déjà inspiré de son homologue Algérien vu qu’il aurait été aperçu arborant un gilet jaune aux Champs-Elysées, en train de lancer un cocktail molotov sur le Fouquet’s.