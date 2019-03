Les Etats-Unis perdent la bataille de l’Europe contre la Chine

Non seulement les nouvelles technologies ne signifient pas la fin des emplois mais suivant la manière dont on interviendra par rapport à celles-ci, nous entrerons dans une nouvelle phase industrielle, ce que la CHine a compris et je crois que nous avons tout intérêt à aborder cette question sans subir le frein politique de « l’empire » dépassé. Les Allemands semblent s’en paercevoir (note et traduction de danielle Bleitrach)

La chancelière allemande Angela Merkel s’est de nouveau prononcée ouvertement contre le président américain Donald Trump, cette fois-ci dans un différend sur Huawei. Elle a promis de continuer à faire affaire avec cette société chinoise, contrairement à l’interdiction américaine. Les Chinois proposent de couvrir l’Allemagne de manière rapide, efficace et économique avec des réseaux 5G, grâce auxquels non seulement des « maisons intelligentes », mais aussi des « villes intelligentes » entières peuvent apparaître dans le pays. « Nous ne devons pas être naïfs », a déclaré mardi la chancelière allemande Angela Merkel, évoquant la question de l’accès des entreprises étrangères au marché de la technologie 5G. Elle a également souligné que l’Allemagne ne prévoyait pas de créer d’obstacles artificiels pour les entreprises étrangères. Répondant à une question liée aux activités de la célèbre société Huawei (« Huawei »), Mme Merkel a déclaré qu’elle n’allait pas exclure le participant uniquement parce qu’il était le représentant d’un autre pays. La chancelière a rappelé les exigences des autorités allemandes en ce qui concerne les entreprises souhaitant participer à la mise en œuvre des réseaux 5G, indiquant que l’Allemagne agirait en conformité avec eux. Selon elle, Berlin n’a pas l’intention d’abandonner les équipements du fournisseur chinois Huawei. Cependant, comme nous le savons, elle prévoit de prendre d’importantes mesures de sécurité. Comme l’a noté TASS , le débat sur l’introduction de la 5G suscite une méfiance des Européens envers la société chinoise Huawei. Après que les États-Unis eurent accusé d’espionnage Huawei, sans présenter aucune preuve, la société était sous la menace de sanctions. Les États ont exigé de tous leurs alliés qu’ils cessent toute activité avec la société chinoise. Rappelons qu’en Décembre, à la demande des États-Unis au Canada, a été mis en garde le chef de la direction financière Meng Wanzhou, qui est soupçonné de violation des sanctions américaines contre l’ Iran. Et en janvier, soupçonnées d’espionnage, les autorités polonaises ont également arrêté un employé de Huawei. Dans son pays, l’administration du président Donald Trump envisage de nationaliser les réseaux 5G afin de renforcer leur contrôle et de les protéger de l’influence étrangère. Cela a été révélé par rapport de l’un des responsables américains qui a été publié. Selon les experts, un tel plan témoigne de la crainte inspirée Chine, car il devient évident que les États-Unis commençaient à perdre la guerre technologique contre la Chine. Comme l’a noté précédemment Gazeta.ru , le géant chinois Huawei est devenu le plus grand fabricant mondial d’équipements de communication. Quant aux géants américains de l’Internet, ils ont déjà été battues sur toutes les conditions de la création d’un réseau 5G aux États-Unis. En effet, leurs conditions sont plus lentes et plus coûteuse que le même Huawei. Mais Washington n’est pas gêné par cette situation, il continue de forcer effrontément tous ses alliés à abandonner les services des Chinois et à ne traiter qu’avec les sociétés Internet américaines. L’analyste politique allemand Alexander Rahr a appelé le différend sur Huawei à propos d’une autre cas, qui montre comment l’Allemagne en particulier et l’Union européenne dans son ensemble ont des difficultés à défendre leurs intérêts de marché aux États-Unis. «C’est un sujet très épineux. Les Américains mènent une guerre commerciale avec les Chinois et ont déjà prévenu: si les Allemands continuent à travailler davantage avec Huawei, s’ils continuent à ouvrir des entreprises chinoises ayant accès aux marchés européens, les États-Unis pourront reconsidérer la coopération des deux pays dans le domaine du renseignement », a déclaré Rzar au journal. Selon lui, la pression exercée par les États-Unis sur l’Allemagne augmente à présent. Cela concerne non seulement les activités de Huawei, mais également le projet Nord Stream 2. Mais il est peu probable que l’Allemagne se retire, car elle-même s’intéresse à la participation de son entreprise à la modernisation de la Chine, ainsi qu’à d’autres projets communs. « A la veille, le ministre allemand de l’Economie a déclaré: » Nous allons coopérer avec la Chine, mais nous allons bien sûr veiller à ce que les entreprises chinoises n’entrent pas trop dans nos fichiers techniques ou opérationnels « , a déclaré Rahr. En passant, de tels arguments ont été entendus il y a 10 ans à propos de la Russie, qui souhaitait participer à l’achat d’actions de sociétés allemandes, a rappelé l’expert. «Qui finira par gagner dans ce conflit et il est très difficile de dire si un compromis est possible. Washington fait pression sur l’Europe sans accepter le moindre compromis et ne veut entendre aucune objection », a déclaré Rahr. «La lutte pour la 5G est une lutte acharnée pour le nouvel ordre technologique. Ce n’est pas simplement une nouvelle vitesse Internet, c’est une industrie fondamentalement différente », a déclaré au journal VIEW Dmitry Abzalov, président du Center for Strategic Communications. – C’est une lutte pour le potentiel industriel, pour une croissance technologique prometteuse. Les Américains tentent de dissocier la Chine de cet avantage concurrentiel, ce qui leur donnera accès à la 5G. Par conséquent, ils ont fait pression sur tous leurs partenaires pour qu’ils abandonnent les équipements Huawei. La lutte sera très sérieuse – et l’Europe sera le principal champ de bataille. » «Cependant, les Américains sont à la traîne non seulement par rapport aux Chinois, mais aussi par rapport aux Coréens. Les Américains n’ont pas de solution clé en main, ils sont simplement en train de la développer . Deuxièmement, la « clé » américaine sera dans tous les cas plus chère, a expliqué Abzalov. «La Chine a presque toutes les infrastructures prêtes. Les Chinois eux-mêmes produisent des équipements, développent des infrastructures, ils ont une solution clé en main. Les Américains sont alertés, ils ont compris que: si Huawei n’exerce aucune pression maintenant, dans cinq ans, les réseaux 5G seront entièrement déployés en Europe – et déployés par les Chinois. » En conséquence, les Américains sont déjà en train de perdre la clé la plus importante: l’accès à la propriété intellectuelle. “Pour l’Europe, le plus important est d’utiliser de nouveaux réseaux dans l’industrie. Il ne s’agit pas simplement d’un équipement intelligent qui pousse le système d’appareils électroménagers «maison intelligente», «ville intelligente», «état intelligent» et intelligent, mais il s’agit également d’un usage industriel », a expliqué l’expert. «Les Chinois se développent activement sur le marché européen alors qu’ils ont fermé le marché américain. Ils des conventions avec le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France. Récemment, les alliés de Washington commencent à repousser les exigences américaines de boycotter Huawei. Des représentants du Royaume-Uni ont déjà déclaré que Huawei, même si elle est une entreprise chinoise, doit être retenue pour sa technologie », note Abzalov. Le degré de rhétorique anti-américaine en Allemagne ces derniers jours est en nette augmentation. Le même jour, mardi, le vice-président de la Chambre basse du Parlement de la République fédérale d’Allemagne, Wolfgang Kubiki, a fait une déclaration fracassante en déclarant l’ambassadeur Richard Grenella persona non grata. Certes, la raison n’était plus associée aux technologies de l’information. La raison en était que l’ambassadeur auprès des autorités allemandes avait demandé que 2% du PIB soit consacré à la défense. « Notre tolérance a aussi des limites », s’est rebellé Kubiki, cité par RIA Novosti . À son avis « En tant que diplomate américain, vous ne pouvez pas agir comme si vous étiez un haut-commissaire dans les territoires occupés, vous devriez le savoir! » Il est amusant de constater que Kubiki représente au Bundestag le Parti libéral démocrate (FDP), qui reflète les intérêts des grandes entreprises, il est souvent entré dans le gouvernement et était considéré en Allemagne comme un sympathisant le plus actif des ps États-Unis. Selon Alexander Rahr, le différend sur Huawei prouve une fois encore que les États-Unis sont engagés dans la division de l'Europe. «Ils disent que la question de la Russie divisait l'Europe. Tuff! L'Amérique écrase l'Europe avec ses déclarations et la Chine, parce que Pékin, à son tour, collabore activement avec les pays de l'Europe de l'Est … Certains de ces pays défendent simplement ouvertement la Chine sur les sites de l'Union européenne, car ils reçoivent beaucoup d'argent des Chinois. Ainsi, au sein de l'Union européenne, certains pays coopèrent activement avec la Chine, et les pays baltes ou la Pologne refusent une telle coopération », a résumé Rahr. Ainsi, au sein de l’Union européenne, certains pays coopèrent activement avec la Chine, et les pays baltes ou la Pologne refusent une telle coopération », a résumé Rahr.

