Lille : Corinne Masiero et des intermittents du spectacle ont dormi les locaux de la DRAC

Ce lundi 16h, une dizaine de militants de la « Coordination des InterLuttants 59-62 » (collectif d’intermittents du spectacle) ont investi les locaux de la(Direction Régionale des Affaires Culturelles) à Lille. Parmi eux, l’actrice(connue notamment pour son rôle dans la série Capitaine Marleau). Elle a publié pendant quelques heures des messages sur sa page Facebook avec photos montrant notamment qu’elle avait dormi sur place.

« On vient de se réveiller, on est dans la DRAC, ils ne veulent pas faire rentrer les gens. (…) Venez nous voir les gars. On vous attend avec les pancartes et tout ça », expliquait-elle dans une vidéo publiée ce mardi à 9h30, appelant d’autres militants à venir soutenir leur action. Des forces de police s’étaient positionnés devant les locaux de la DRAC pour empêcher d’autres militants de rentrer à leur tour.

Finalement, vers 11h, Corinne Masiero et les autres militants ont quitté les lieux. Selon la préfecture, un dialogue a été établi et des contacts ont été pris avec le ministère.

Le collectif disait vouloir « dénoncer le scandale de l’essorage de l’assurance chômage et les économies demandés par le gouvernement sur le dos des chômeurs. »

« Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du gouvernement, Nous occupons ce lieu … parce que ça suffit ! Parce que nous sentons bien que rester tranquille et conciliant ne nous mènera à rien ! Parce qu’il faut faire du bruit pour se faire entendre : Alors ça suffit !« , écrivait le collectif dans une lettre publiée sur le blog des « Interluttants ».

Occupation de la DRAC de Lille

Corinne Masiero, qui vit à Roubaix, est depuis longtemps une comédienne engagée à gauche. Elle a été candidate « Front de Gauche » aux municipales en 2014. Elle a récemment participé à plusieurs manifestation de Gilets jaunes.