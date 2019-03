Il existe des preuves de la manière dont les États-Unis explorent les capacités militaires du Venezuela.

Depuis la semaine dernière, les avions de reconnaissance américains RC-135, qui ont probablement ainsi sondé les capacités militaires des pays d’Amérique latine, se sont rapprochéstrès proches du Venezuela depuis la semaine dernière.

Les avions de reconnaissance américains ont commencé à apparaître de plus en plus au large des côtes du Venezuela, rapporte la chaîne opérationnelle « Telegram Channel « .

Y compris le RC-135 a été repéré par le Venezuela lundi.

En outre, les portails de surveillance de l’aviation signalent l’apparition fréquente de navires-citernes au large des côtes du Venezuela, généralement accompagnés d’avions de reconnaissance stratégiques et de bombardiers stratégiques.

RC-135 – une série d’aéronefs destinés à la production de renseignements aériens et de photographies aériennes Boeing. Ils disposent également de systèmes de contrôle et de ciblage pour les systèmes de défense terrestre et aérienne.

La semaine dernière, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré qu’il n’excluait pas l’agression militaire américaine contre le Venezuela, a déclaré le secrétaire du Conseil de sécurité russe Nikolai Patrushev.