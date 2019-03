La photographie et la ville post-soviétique

Pour localiser les bâtiments et explorer les parties les plus éloignées de la ville, j’ai principalement utilisé Google Maps et Google Street View. Ces dernières années, les voitures Street View ont réussi à pénétrer dans les zones industrielles les plus obscures, en diluant le tissu impénétrable de la ville et en dévoilant ce qui était pratiquement invisible auparavant. Si vous le combinez avec des vues satellites, vous commencez à avoir des idées sur la nature de la planification urbaine soviétique, qui était hautement technocratique et géométrique, mais aussi organique d’une manière étrange et obsédante.

L’un des grands «succès» de l’architecture soviétique a été de donner vie à la géométrie. Le vocabulaire visuel de l’environnement urbain comprend des figures de base, des fragments de mosaïque, des flux angulaires et des sections régulières. Paradoxalement, plus la structure est prononcée, plus elle est vulnérable à la prolifération. Au fil du temps, les grilles se superposent de nouvelles grilles, les éléments occasionnels prolifèrent, jusqu’à ce que tout devienne assez abstrait.

L’architecture soviétique est une réalité étrange dans laquelle la différence entre quelque chose d’ingénierie et d’émergente naturelle devient de plus en plus floue, jusqu’à un point d’identité totale entre les deux concepts. L’architecture acquiert les propriétés d’un processus géochimique, les villes prenant forme le long de réseaux cristallins. L’esprit de l’architecte se consume sous l’effet des forces rampantes de la cristallisation, qui se transforment en réalité. La situation dans son ensemble devient virale et se réplique elle-même Une fois que vous regardez une ville de ce point de vue, vous commencez à penser que les humains ne sont vraiment pas ceux qui contrôlent.