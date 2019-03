La Chine met en garde les membres du parti d’avoir à suivre Marx et non  les « fantômes et les esprits »

Une longue déclaration sur la meilleure manière de renforcer le rôle et le leadership du parti, publiée mercredi à l’agence de presse officielle Xinhua, a déclaré que le marxisme était la pensée directrice de la Chine et du parti. « Evitez absolument de ne pas suivre Marx et Lénine et de croire aux fantômes. et aux esprits, en ne croyant pas en la vérité et en croyant en l’argent », a déclaré le communiqué du parti.