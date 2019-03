Mes conseils cinématographiques avec étoiles

ne plus avoir à alimenter le blog était incontestablement une nouvelle vie, il faut que j’en conserve quelques avantages, en particulier la fréquentation tous les après-midi du cinéma. A partir de 3 ou 4heures du matin je travaillais mes mémoires, l’après midi j’allais voir un film et comme il y avait un décalage horaire, je tombais de sommeil devant les nouvelles de 20 heures. je vais donc inaugurer une rubrique sur les films à voir de la semaine.

. J’ai vu mardi « grace à dieu » de Ozon. J’y suis allée entraînée par des copines, mais avec pas mal de prévention. Un sujet qui ne m’intéresse pas énormément et surtout me répugne la pédophilie de l’église catholique, un metteur en scène dont je n’ai vu jusqu’ici les réalisations qu’à la télé et je déteste le cinéma à la télé, le cinéma pour moi c’est une salle avec un grand écran dans lequel je disparais toute entière. Non seulement je m’endors devant la télé mais je ne peux qu constater que financé par la télévision, le cinéma français est en train de lui servir la soupe avec des comédies de plus en plus creuses. Ozon pour moi faisait partie de ce « partage des rôles »dans lequel disparaissait mon besoin d’images et d’histoires.

.

Pourtant J’ai été agréablement surprise par à la Grace de Dieu, c’est un film intelligent, ceux qui ont moins de 20 ans ne peuvent pas connaître mais ce cinéma là m’a fait penser à André Cayatte. Non seulement ce qu’on appelait la « qualité française » et que la Nouvelle vague a balayé, ce qui ne m’a pas enthousiasmé parce qu’on été emporté alors des gens qui étaient d’excellents cinéastes comme Daquin, le grand Grémillon, un Autant Lara, mais également des gens qui avaient une conscience sociale comme Verneuil, Marcel carné. des gens attentifs au peuple français, ne serait-ce qu’à travers les seconds rôles. Donc honnêtement, si je n’ai pas pour ce film le coup de coeur de « Tout ce qui me reste de la Révolution », je vous conseille d’aller le voir. je le note trois étoiles sur six.

Comme d’ailleursle film sur Dick Cheney, vice comme vive président, que j’ai vu mercredi . C’est un « biopic historique » d’ Adam Mac Kay sorti en 2019. il est aussi américain que le précédent est français et il est également intelligent.

Il est consacré à Dick Cheney, homme politique américain et PDG de la firme Haliburton qui après l’invasion de l’Irak avait été baptisé le « voleur de Bagdad » et ce film nous raconte comment un individu médiocre mais acharné sur son microcosme familial et personnel a de fait marqué l’histoire d’une manière dramatique et irréversible . Comment ce type parce qu’il partage la vision vulgaire et réaliste de Donald Rumsfeld est engagé dans les années 70 sous la présidence de Nixon aux cotés duquel oeuvrait notamment Henri Kissinger. C’est un véritable Iago qui devient l’âme damné d’un parfait imbécile du nom de Georges Bush Jr . Parce qu’il a affaire à un crétin que papa Bush veut placer à la tête du pays, Dick Cheney va mettre la main sur les secteurs de la justice et des relations internationales. La vice présidence est un poste honorifique, totalement inutile, mais le vicieux Dick Cheney va en faire le centre de toutes les décisions. Après l’attentat contre les Tours du WTC le 11 septembre 2001, Dick Cheney va orienter les choix géopolitiques des Etats-Unis vers une intervention en Irak, il va inventer les armes de destruction massive pour envahir l’Irak et chasser Sadam Hussein et son équipe du pouvoir pour mettre la main sur les puits de pétrole et sur la gestion de la guerre par des mercenaires.

Dans le fond il nous décrit la même Amérique que « la mule » et Clint eastwood, qui joue encore et dont le vous ai fait la critique récemment celle des vertus américaines autour de la famille et la patrie tournant aux vices pour l’ensemble de l’humanité. L’Amérique d’abord dans un style « décalé » que Adam MC Kay a déjà utilisé à propos de The big short consacré au « crack financier » de 2008. Comme le héros de Eastwood, pas le moindre remord, mais le charme en moins. L’un a pourri le pays avec la drogue, l’autre s’est situé à une autre échelle : son enrichissement avec sa société Haliburton n’a rien à voir avec celui d’un passeur de drogue, mais il,aura entraîné la mort de centaines de milliers d’irakiens, de milliers de GI et par voie de conséquence installé durablement le terorisme.

Donc trois étoiles sur six: à voir.

je serai plus sévère pour Green Book. le film qui a reçu les osacars se voit agréablement et il est pétri de bons sentiments en particulier anti-racistes. cela ne fera de tort à personne de le voir. Je le note deux étoiles sur six. à voir si vous n’avez rien de mieux.

Aujourd’hui je vais aller voir le dernier Nani Moretti. Sa sortie a été peu saluée , j’en attends beaucoup.

danielle Bleitrach

