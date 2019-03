Lula décrit Jair Bolsonaro comme un destructeur du Brésil

Caracas, 01 mars. AVN

Luiz Inácio Lula da Silva, ancien président du Brésil, a désigné le président actuel de cette nation, Jair Bolsonaro, comme le « destructeur » de toutes les réalisations sociales et institutionnelles avec son arrivée au pouvoir.

« Il y a des gens qui sont élus pour gouverner, il y a des gens qui sont élus pour détruire « , a dit Lula lors de la visite qu’il a reçue des députés fédéraux Gleisi Hoffmann et Paulo Pimenta jeudi dernier à la Surintendance de la police fédérale à Curitibia, que Telesur a examinée vendredi.

La députée Hoffmann a affirmé que l’ex-obligatoire affirme que Bolsonaro » ne met pas seulement fin aux droits du peuple, mais à la souveraineté nationale « , en référence à la position de l’actuel président de droite vis-à-vis de l’administration américaine qui entend s’ingérer dans les affaires du Venezuela.

Depuis le 7 avril, Lula Da Silva purge une peine de 12 ans de prison pour avoir prétendument commis des crimes de corruption et de blanchiment d’argent. Le fondateur du Parti ouvrier (PT), ne cesse de souligner son innocence et qualifie de farce les accusations qui pèsent sur lui.

Pour sa part, le député Pimenta a déclaré que Lula » demande que nous ayons la capacité de nous battre, de résister, de mobiliser la société sans perdre de vue notre mission : lutter pour que ce pays soit juste, généreux, avec des opportunités pour tous.

Il a rappelé que l’ancien président est déjà en prison depuis près d’un an, « isolé, depuis aujourd’hui jusqu’à la fin du carnaval, il ne va recevoir aucune visite et a conscience de son rôle historique, il sait pourquoi il est ici, il sait qu’il est un prisonnier politique et il sait ce que cela signifie pour le peuple brésilien.

Photo : @teleSURtv

