Le scientifique russe Jaurès Alferov, co-lauréat du prix Nobel de physique en 2000 pour ses travaux sur les semi-conducteurs et les technologies liées au laser, est mort à l’âge de 88 ans, ont annoncé aujourd’hui les agences russes.

Jaurès Alferov avait été récompensé par le jury Nobel pour ses travaux dans les années 1970 sur les technologies de l’information, qui avaient ouvert la voie aux ordinateurs, aux lecteurs de CD et aux téléphones portables. Il avait partagé son Nobel de physique 2000 avec deux scientifiques américains, Herbert Kroemer et Jack Kilby.

Engagé au Parti communiste, Alferov était né en 1930 en Biélorussie, alors partie intégrante de l’Union soviétique. Il était membre du groupe communiste à la Douma d’Etat, la chambre basse du parlement russe.

Dans son discours d’acceptation du Nobel, Jaurès Alferov avait fait remarquer que la physique avait apporté à la fois des bénéfices et des catastrophes à l’humanité au XXe siècle et il avait mis en garde contre le risque de voir tomber les mass médias en de mauvaises mains.

« La connaissance est un pouvoir, mais le pouvoir doit se fonder sur la connaissance », déclarait-il alors.

Jaurès Alferov avait été le premier Russe à recevoir la prestigieuse récompense, avec les Américains Herbert Kroemer et Jack Kilby, c’est le seul prix Nobel post-soviétique depuis l’attribution du prix Nobel de la paix au dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev en 1990. Ce prix avait donné une impulsion à la science russe post-soviétique.

« Jaurès Alferov est mort aujourd’hui », a déclaré son épouse, citée par les médias russes. Le physicien était également député communiste à la Douma. Ses travaux de pionnier ont permis des applications pratiques, utilisées aujourd’hui aussi bien pour les satellites que pour les téléphones portables ou encore les scanners de code-barres.

Ça on vous le dira, mais ce que notre blog peut vous offrir pour saluer cette vie magnifique est un texte que nous avons publié grâce à une traduction de Marianne.

Ce grand physicien affirmait que l'URSS avait créé une société de justice et de paix.

https://histoireetsociete.wordpress.com/2016/01/25/jaures-alferov-nous-avons-ete-les-premiers-createurs-dun-etat-de-justice-sociale/

