lettre aux lecteurs de ce blog.

A l’occasion de l’écriture de mes mémoires, j’ai repris contact avec bien des anciens camarades quel que soient leur positionnement. Plus j’avance dans leur rédaction (de mes mémoires) plus je suis consciente des difficultés de la période que nous venons de traverser et il ne me vient pas à l’idée de considérer que ceux qui ont fait des choix différents de moi étaient moins communistes que moi. J’apprécie souvent les individus mais je n’ai pas la même opinion qu’eux sur une ou autres questions.

les grandes lignes forces de débat en ce qui me concerne sont d’abord l’organisation et le rôle du parti dans la situation que nous traversons et ce qui va avec l’appréciation de la situation internationale, la crise de l’impérialisme.

cela mérite débat et pas anathème, beaucoup de choses se sont joué pour moi dans le fait que je me suis retrouvée à Cuba après l’effondrement de l’URSS. Ce n’était pas la même chose que d’être en france ou en Europe. je crois qu’il faut que l’on mesure certains traits de la personnalité française, à savoir une mentalité colonialiste qui nous fait croire que nous savons tout sur le monde entier et outre ses formidables capacités de résistance, Cuba m’a aidé à un peu sortir de cette vision étroite. Il n’y a pas que du mauvais dans l’approche française, non seulement comme le constate marx, nous sommes le pays de la lutte des classes, même si ajoute-t-il nous ne savons pas très bien où nous allons. Ensuite je pense que nous avons un sens de l’universel qui passe par la nation, ce qui n’est pas négatif, les Cubains aussi, les Chinois également. les Russes c’est ce qui fait leur charme sont plus « messianiques »…

la rencontre avec marianne a joué également un rôle décisif dans mes orientations. Cette rencontre a donné ce blog, fournir de l’information sur ce que nous croyons connaitre et que nous ignorons.

Donc si je suis intéressée par le débat, il y a deux choses que je ne supporte pas. La première est d’accepter des responsabilités et s’y accrocher alors que visiblement on n’est pas fait pour un tel rôle. La seconde est la censure qui accompagne immanquablement cette usurpation de responsabilité. Comme on n’a pas d’arguments on fait taire et on abaisse le niveau. C’est ce qui a été mené depuis des années à la tête du parti et de la presse communiste.

En dehors de ces gens, j’ai été ravie de constater en reprenant contact avec des générations de camarades que le souvenir que j’avais laissé était celui de quelqu’un de loyal autant que dynamique.

Cela m’a été une grande joie et même si je suis débordée par mon travail d’écriture, même si Marianne est en train de préparer un voyage collectif par le transibérien jusqu’en Chine à la frontière coréenne, nous allons tenter de continuer à jouer notre rôle.

Je voudrais dire que mes mémoires sont une ode à l’engagement communiste et je découvre à quel point cela m’a apporté, aussi je vais intituler celle-ci « mémoires d’une communiste » avec une première partie en voie d’achévement intitulée: l’imparfait du subjectif ». Pour dire que les mémoires ne suffisent pas, elles sont forcément partielles et partiales. Il est indispensable qu’intervienne un travail collectif qui complétera le début de ce qui s’est réalisé à notre dernier congrès.

danielle bleitrach

