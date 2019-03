Il faut soutenir cette politique et Fabien Roussel

Cette émission de télévision est remarquable. Sur le plan international, enfin l’intelligence de ne pas hurler avec les loups, mais affirmer l’essentiel: notre défense de la paix et le socialisme à la française. Et sur la plan national c’est le retour du parti, le choix du courage et de l’ancrage dans les exigences populaires et pas dans les manoeuvres de sommet entre appareils déconsidérés. Bravo Fabien… quel que soit le résultat je suis d’accord, nous ne faisons qu’hériter d’une situation d’effacement au nom des scores électoraux et il faut avoir le courage d’un nouveau cap. Même s’il faudra du temps pour remonter le courant de la liquidation. Le fond est que notre pays, les couches populaires qui n’en peuvent plus mais aussi les intellectuels, les enseignants, la jeunesse diplômées, la majorité de notre peuple a besoin non pas de combinaisons qui ne mènent nulle part mais d’un parti communiste. J’ai peu de temps, je suis en plein dans mes mémoires, elles vont dans le même sens, je distrairai donc un peu de mon temps pour me battre comme je l’ai toujours fait. Comme il est probable que la fédération des Bouches du Rhône ne daignera pas transmettre mon nom en soutien à la campagne de Ian Brossat, je le fais ici. La censure qui me frappe encore et toujours dans l’Humanité, dans la presse communiste et dans les Bouches du Rhône qui fait de moi une militante fantôme, sont sur la même ligne celle de l’étouffement de cette tentative ne doit pas devenir le destin programmée d’une fin annoncée des communistes derrière des alliances mortifères. Donc dans cet espace de parole je dis mon soutien (note de Danielle Bleitrach)

Fabien Roussel, secrétaire national du PCF et député du Nord était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach dans #LaMatinale sur CNEWS.

