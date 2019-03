L’expérience inestimable du Komintern par Ziouganov Guennadi Andreïevitch, président du comité central du parti communiste

Marianne vous offre ce grand texte de notre camarade Ziouganov et moi je vous offre ce chant du Komintern du très grand Hanns Eisler.

01-03-2019

Tournant de l’histoire mondiale, la Grande Révolution socialiste d’octobre a marqué le début d’une série d’événements importants. Ils sont associés à l’établissement du pouvoir soviétique en Russie, à la lutte contre la contre-révolution et l’intervention étrangère, à la montée du mouvement ouvrier, de libération nationale et révolutionnaire dans le monde. Un siècle plus tard, nous nous souvenons de ces jalons historiques, mettant en perspective notre lutte actuelle et traçant la voie de l’avenir. L’un des anniversaires importants est le 100e anniversaire de l’Internationale communiste. Son Ier Congrès (fondateur) s’est tenu à Moscou du 2 au 6 mars 1919.

Ziouganov Guennadi Andreïevitch, président du comité central du parti communiste

https://kprf.ru/party-live/cknews/183054.html

La libération par la solidarité

Le rassemblement des forces révolutionnaires du monde sous la bannière de l’internationalisme prolétarien fut un résultat naturel du développement du mouvement communiste en 1919. Dès leurs premières œuvres, K. Marx et F. Engels ont souligné la nécessité d’unir les travailleurs des différents pays pour la lutte commune contre le capital et pour la victoire du socialisme. C’est le sens du mot d’ordre « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous! », qui apparaît dans le « Manifeste du Parti communiste ». Selon Marx, « le fait de négliger l’union fraternelle qui doit exister entre les travailleurs de différents pays et les inciter à se tenir fermement dans leur lutte pour la libération conduit à la défaite générale de leurs efforts dispersés ».

La première organisation prolétarienne internationale a été l’Union des communistes, créée en 1847 avec la participation directe de Marx et Engels. Elle réunissait des représentants d’Allemagne, de France, d’Angleterre, de Belgique et de plusieurs autres pays. La charte de l’organisation stipulait: «L’Union a pour objectif de renverser le pouvoir de la bourgeoisie et d’instaurer la domination du prolétariat, de détruire la vieille société bourgeoise fondée sur l’antagonisme des classes et de fonder une société nouvelle, sans classes et sans propriété privée».

Mais les conditions d’une véritable organisation de masse de la classe ouvrière sont apparues plus tard,avec l’augmentation numérique du prolétariat, sa libération de l’influence de la bourgeoisie et la prise de conscience de ses propres intérêts. La création en 1864 de l’Association internationale des travailleurs, la Ière Internationale, revêtait une grande importance, même si l’hétérogénéité idéologique de ses organisations membres conduisait à une lutte constante de Marx et de ses partisans contre les courants petits bourgeois et anarchistes-sectaires. Parmi eux se trouvent des Bakouninistes, des Proudhonistes, des Lassalliens et autres.

Malgré les contradictions internes, la Première Internationale a joué un rôle important dans l’organisation des actions de solidarité du prolétariat. Déjà, son premier congrès avait adopté des résolutions sur la journée de travail de 8 heures et sur la protection du travail des femmes et des enfants. La lutte économique du prolétariat était étroitement liée à la lutte politique, ce qui se reflétait dans les décisions sur les syndicats. Ils étaient destinés à devenir un chaînon important dans la lutte des travailleurs contre le système du travail salarié et le pouvoir du capital. De plus, les partisans de Marx défendaient les idées de la dictature du prolétariat, de la socialisation de la terre, de l’alliance de la classe ouvrière et de la paysannerie.

Pendant l’existence de la Première Internationale, toute une pléiade de défenseurs acharnés des droits de la classe ouvrière a émergé: A. Bebel et V. Liebknecht (Allemagne), P. Lafargue (France), FA. Sorge (USA) et d’autres, et aussi des révolutionnaires russes, comme G.A. Lopatine, E.L. Dmitrieva, P.I. Outine, P.L. Lavrov.

Le soutien de la Commune de Paris par l’Internationale a été à l’origine du début des persécutions par les gouvernements bourgeois. En Europe, la réaction a triomphé. Dans ces conditions, en 1876, l’Association internationale des travailleurs fut dissoute. Le centre de gravité s’est déplacé vers la création de partis ouvriers socialistes de masse dans chaque État. En parlant de la mission historique de la Première Internationale, V.I. Lénine a déclaré: «Elle est inoubliable, elle est éternelle dans l’histoire de la lutte des travailleurs pour leur libération. Elle a jeté les bases de la construction de la république socialiste mondiale, que nous avons la chance de construire. ”

La transition du capitalisme du stade pré-monopoliste à l’impérialisme, la croissance du mouvement ouvrier en Europe et en Amérique, l’adoption généralisée des idées marxistes ont jeté les bases du rapprochement entre les partis socialistes. Le travail pour la création d’une nouvelle organisation fut dirigé par Engels, qui poursuivait la tâche de son ami et compagnon de combat disparu.

Sur les questions les plus importantes, la Deuxième Internationale, créée en 1889, s’est dressée sur le terrain du marxisme. Cependant, au début du XXe siècle, les positions révisionnistes se sont renforcées dans un certain nombre de partis. Ils ont mis en pratique les idées de collaboration de classe, «d’harmonie entre travail et capital» et de rejet de la lutte révolutionnaire. Finalement, l’opportunisme a repris le dessus après le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Les dirigeants des partis socialistes allemand, français, britannique et britannique ont soutenu le slogan de «guerre à outrance» et sont même devenus partie intégrante des gouvernements bourgeois. Ainsi, ils ont abandonné l’internationalisme prolétarien et sont passés dans le camp des forces impérialistes. La Deuxième Internationale a cessé d’exister dans les faits.

Vers la création du Komintern

Le seul parti qui soit resté fidèle au marxisme et à son idée de la lutte révolutionnaire du prolétariat était les bolcheviks. Dans le manifeste « Guerre et social-démocratie russe », V.I. Lénine a noté avec amertume qu’ «au moment de la plus haute importance historique mondiale, la plupart des dirigeants de … l’Internationale socialiste tentent de remplacer le socialisme par le nationalisme. Grâce à leur comportement, les partis ouvriers de ces pays ne se sont pas opposés au comportement criminel des gouvernements, mais ont appelé la classe ouvrière à fusionner sa position avec celle des gouvernements impérialistes. » À cet égard, le chef des bolcheviks a souligné que la tâche principale du prolétariat doté d’une conscience de classe était de «défendre son unité de classe, son internationalisme, ses croyances socialistes contre le chauvinisme rampant de la clique bourgeoise « patriotique » de tous les pays».

V.I. Lénine a appelé à une rupture complète avec les dirigeants opportunistes de la Deuxième Internationale et à la création d’une nouvelle organisation. Il a souligné: “L’Internationale prolétarienne n’a pas péri et ne périra pas. Les masses ouvrières, à travers tous les obstacles, créeront une nouvelle Internationale. Le triomphe actuel de l’opportunisme est de courte durée. Plus il y aura de victimes de guerre, plus les masses comprendront clairement la trahison des ouvriers par les opportunistes et la nécessité de retourner les armes contre les gouvernements et la bourgeoisie de chaque pays. »

La Conférence anti-guerre de Zimmerwald de 1915 constitue une étape importante vers la création de l’Internationale communiste. Y participèrent des socialistes internationalistes de 11 pays, dont Lénine et Zinoviev pour les bolcheviks russes. Une partie importante des délégués s’est toutefois opposée à la rupture avec la Deuxième Internationale et a rejeté le mot d’ordre de la défaite de « leur » gouvernement dans une guerre impérialiste. Après quoi, lors de la conférence même, l’aile gauche a été formée sous la direction de Lénine. La gauche de Zimmerwald insistait pour une rupture complète avec les dirigeants de la Deuxième Internationale et soulignait que seule une révolution sociale pouvait assurer une paix durable.

La deuxième conférence internationale contre la guerre s’est tenue en 1916 à Kienthal. Avant de commencer, Lénine a écrit la « Proposition du Comité central du POSDR à la deuxième conférence socialiste », envoyée aux socialistes de gauche de différents pays. Il a souligné que la révolution socialiste était la seule voie vers un monde véritablement démocratique. Les sociaux-démocrates révolutionnaires ont appelé à une rupture complète avec les social-chauvins. Et bien que la majorité centriste de la conférence n’ait pas accepté les slogans bolcheviques sur la paix et la création de la Troisième Internationale, la gauche a renforcé sa position. La consolidation des éléments révolutionnaires du mouvement ouvrier international a été un autre pas en avant dans la création du Komintern.

La fondation de la Troisième Internationale a eu lieu après la victoire de la Grande Révolution socialiste d’octobre. En créant le premier État de l’histoire des travailleurs, elle a donné un puissant élan aux mouvements ouvriers et aux mouvements de libération nationale à travers le monde. Les ailes de gauche des partis socialistes ont rompu avec les opportunistes et formé de nouvelles organisations. En 1918, des partis communistes apparurent en Allemagne, en Hongrie, en Pologne, aux Pays-Bas et dans plusieurs autres pays. De nombreux partis socialistes ont adopté des positions révolutionnaires.

L’initiateur de la création de la nouvelle Internationale fut le PCR (b) dirigé par Lénine. Le parti a toujours mis en pratique l’idée de rallier les travailleurs de tous les pays à une lutte victorieuse contre le capital. « Nous sommes opposés à l’inimitié nationale, à la discorde et à l’isolement national », a écrit Lénine. – Nous sommes internationalistes, pour l’amitié entre les peuples. Nous nous efforçons d’unir étroitement et de fusionner complètement les travailleurs et les paysans de toutes les nations du monde en une seule république soviétique mondiale. ”

Les travaux d’organisation relatifs à la création du Komintern ont débuté en janvier 1919. A Moscou, à l’initiative de Lénine s’est tenue une réunion des délégués des partis communistes de Russie soviétique, d’Autriche, de Hongrie, de Pologne, de Finlande, de Lettonie, du Parti socialiste ouvrier des États-Unis et de l’Organisation de la social-démocratie révolutionnaire des Balkans. La convocation d’un congrès international a été discutée, des appels à des partis et à des groupes prolétariens révolutionnaires ont été adoptés et un projet de plate-forme de la nouvelle Internationale a été développé.

La bannière des premières grandes victoires

Le premier congrès de l’Internationale communiste a eu lieu du 2 au 6 mars 1919 à Moscou. 52 délégués de 35 partis et groupes de 21 pays y ont assisté. Le Congrès a décidé de créer une nouvelle association, a discuté et adopté la plate-forme du Komintern et le Manifeste aux prolétaires du monde entier. L’époque suivant la Grande Révolution d’Octobre a été qualifiée de période de la désintégration du capitalisme et du début de la révolution communiste mondiale. Cela nécessitait une rupture totale avec l’opportunisme et le renforcement de la solidarité internationale des travailleurs.

La Troisième Internationale fut proclamée héritière des précédentes associations. Dans le même temps, il a été souligné qu’elle en différait radicalement. « Si la Première Internationale anticipe le développement futur et trace son chemin, si la Deuxième Internationale rassemble et organise un million de prolétaires, la Troisième Internationale sera alors l’Internationale de l’action de masse ouverte, de la mise en œuvre révolutionnaire », déclarait la Pravda du 7 mars 1919. Le document soulignait: «La critique socialiste a suffisamment balayé l’ordre mondial bourgeois. La tâche du parti communiste international est de le renverser et d’ériger à sa place un système socialiste. Nous appelons les travailleurs et travailleuses de tous les pays à s’unir sous la bannière communiste, qui est déjà la bannière des premières grandes victoires. ”

Le Bureau du Komintern devint l’organe directeur de l’Internationale entre les congrès et, après le deuxième Congrès, le Comité exécutif de l’Internationale communiste (CEIC). Ses membres étaient élus par le congrès. Le comité exécutif, à son tour, élisait ses organes permanents. Parmi eux le petit bureau (après 1921 – le présidium du CEIC), le bureau d’organisation, le secrétariat, les commissions et les sections. Dans son travail, le CEIC adhérait pleinement aux principes du centralisme démocratique et était responsable exclusivement devant les congrès du Komintern.

Il convient de souligner que l’Internationale communiste n’a pas simplement uni les partis de différents pays, elle est devenue le centre de nombreuses organisations internationales. Parmi elles figurent l’Internationale communiste de la jeunesse (KIM), l’Internationale syndicale rouge (Profintern), l’Organisation internationale d’aide aux combattants de la révolution (MOPR), l’Internationale sportive rouge, etc. Dans le cadre du Komintern fonctionnaient plusieurs établissements d’enseignement: l’école internationale Lénine, l’Université communiste des minorités nationales de l’Ouest, l’Université communiste des travailleurs de l’Est et l’Université communiste des travailleurs de Chine.

L’organisation finale du Komintern a eu lieu lors du deuxième congrès. Il a ouvert ses portes le 19 juillet 1920 à Petrograd et s’est poursuivi du 23 juillet au 17 août à Moscou. Comparé au premier congrès, le second était beaucoup plus représentatif. 217 délégués de 67 organisations de 37 pays sont venus en Russie soviétique participer à ses travaux. La principale question discutée était la tactique des partis prolétariens.

Dans son rapport sur la situation internationale et les tâches du Komintern, Lénine a cité deux erreurs également inacceptables: d’une part, la sous-estimation de la profondeur de la crise du capitalisme, d’autre part, les illusions sur la possibilité d’un effondrement rapide et automatique du système capitaliste. Ainsi, Lénine a repris les principales thèses de la Maladie infantile du communisme, publiée peu de temps avant l’ouverture du congrès. Il y exposait le soi-disant communisme de gauche, son sectarisme, la négation de la discipline de parti, le manque de communication avec les organisations de masse et appelait à une lutte contre l’opportunisme de gauche et de droite.

Pour aider les partis communistes du monde à éviter les erreurs, le Deuxième Congrès a approuvé les conditions d’admission au Komintern. Le paragraphe 21 de ce document comprenait: la reconnaissance de la dictature du prolétariat en tant que principe fondamental de la lutte révolutionnaire, la rupture complète avec les réformistes, la reconnaissance du centralisme démocratique, la combinaison de méthodes de lutte légales et illégales.

Le congrès a adopté la Charte du Komintern. Les résolutions sur des questions nationales et coloniales revêtaient une grande importance. Elles pointaient que le mouvement de libération nationale faisait partie intégrante du processus révolutionnaire mondial. À cet égard, la tâche consiste à relier la lutte du prolétariat des pays développés à la lutte des peuples opprimés en un seul mouvement anti-impérialiste.

Les décisions du Komintern indiquaient que la création du premier État socialiste du monde ouvrait à la population des colonies et des semi-colonies la perspective d’une transition vers un développement socialiste, en contournant le stade du capitalisme. Dans le même temps, le congrès a souligné la nécessité de lutter contre les préjugés nationalistes.

Pour un front uni des travailleurs

Compte tenu du reflux de la vague révolutionnaire et de la stabilisation temporaire du système capitaliste, les communistes de différents pays ont besoin de la capacité de reconstruire une ligne politique défensive. Les bolcheviks l’ont fait dans le cadre de la nouvelle politique économique. Cependant, un certain nombre de sections du Komintern, y compris les Partis communistes d’Allemagne, d’Italie et d’Autriche, exigeaient le maintien de la tactique offensive. Cela ne pouvait qu’affecter le débat lors du Troisième Congrès de l’Internationale. 605 délégués de 103 partis de 52 pays se sont réunis à Moscou le 22 juin et ont continué leurs travaux jusqu’au 12 juillet 1921.

Une victoire convaincante a été remportée par le point de vue de Lénine. Elle a été explicitée dans son discours du 1er juillet. Selon Lénine, les communistes ne devraient pas s’en tenir aux vieux mots d’ordres du passé, mais qui ne correspondent plus à la réalité du jour. Il est nécessaire d’analyser la situation générale et de changer de tactique en conséquence. Dans la situation concrète de cette époque, cela signifiait la non-pertinence des appels à un assaut immédiat contre la forteresse bourgeoise. Ceux qui le demandent poussent le prolétariat dans une aventure meurtrière et risquent de détruire leur propre parti.

Dans ces conditions, Lénine a défini comme tâche la plus importante l’élargissement du soutien des masses et la conquête de la majorité de la classe ouvrière par les communistes. Dans certains cas, cela n’empêchait pas un compromis avec d’autres organisations politiques pour la formation d’un front ouvrier uni. En conséquence, le congrès a approuvé les thèses de tactique proposées par Lénine. « Une préparation plus approfondie et plus solide à de nouvelles batailles, de plus en plus décisives, à la fois défensives et offensives, est la chose la plus importante et la plus importante dans les décisions du Troisième Congrès », a noté le dirigeant bolchevique.

La discussion sur les questions tactiques s’est poursuivie au 4e congrès en novembre-décembre 1922. Dans son rapport, Lénine a expliqué que le retrait temporaire de la révolution peut et doit être utilisé pour préparer une nouvelle attaque contre le système bourgeois. Cela était devenu particulièrement pertinent dans le contexte de l’établissement de dictatures ultra-droites en Europe. Après avoir analysé les événements survenus en Italie et en Hongrie, au Komintern, ils ont constaté l’énorme danger du fascisme et ont indiqué qu’un front ouvrier uni était le meilleur moyen de le combattre. A cet égard, le slogan «Vers les masses!» a été formulé, compris comme «conquérir les larges masses du prolétariat pour les idées du communisme».

Le IVe congrès du Komintern fut le dernier avec la participation de Lénine. Le rassemblement suivant eut lieu plusieurs mois après sa mort (du 17 juin au 8 juillet 1924) et fut grandement consacré à la mémoire du dirigeant prolétarien. Les thèses approuvées indiquaient que la principale tâche de l’action du Komintern était la formation de véritables partis léninistes, ou leur bolchévisation. Les principales caractéristiques de ces partis sont les suivantes: caractère de masse, manœuvrabilité, inadmissibilité du dogmatisme et du sectarisme, fidélité aux principes du marxisme révolutionnaire, centralisme démocratique et solidité.

L’activation du trotskisme, tant au PCUS (b) que dans le mouvement communiste mondial, a rendu urgente sa dénonciation. Le cinquième plénum élargi duCEIC, en mars-avril 1925, qualifiait le trotskisme de « sorte de menchevisme », combinant opportunisme européen et phrase de gauche radicale.

La nature contre-révolutionnaire du trotskisme a été finalement et définitivement dénoncée au sixième congrès de l’Internationale communiste, qui s’est déroulé du 17 juillet au 1er septembre 1928 à Moscou. Ce Congrès a également souligné l’approche d’une période de forte aggravation de toutes les contradictions du capitalisme, avec les premiers signes de la crise économique mondiale. Les décisions du congrès appelaient les communistes et le prolétariat à lutter contre la menace d’une nouvelle guerre mondiale. Il a été souligné que la défense de l’Union soviétique « correspond aux intérêts de classe et constitue le devoir du prolétariat international ».

Au VIe Congrès, les statuts et le programme du Komintern ont été adoptés. Ce dernier a donné une description scientifique du capitalisme et des objectifs du mouvement communiste mondial. Dans le contexte de l’exacerbation de la situation internationale et de l’apparition des forces réactionnaires, le programme exigeait le renforcement de la discipline et l’application inconditionnelle par tous les partis communistes des décisions des instances dirigeantes de l’Internationale communiste.

L’arrivée au pouvoir des fascistes en Allemagne a exigé du Komintern une analyse collective réfléchie des nouvelles conditions et l’élaboration d’une tactique appropriée. Le XIIIe plénum du CEIC, tenu à la fin de 1933, a mis l’accent sur la création d’un front ouvrier uni comme principal moyen de faire face à la menace fasciste.

Le VIIe Congrès du Komintern fut un événement historiquement important pour la consolidation des forces progressistes. Il a été convoqué à l’été 1935. La composition des délégations reflétait les changements survenus dans la situation internationale: sur les 76 organisations, seules 26 travaillaient légalement, les autres agissant en secret et étaient persécutées. Ernst Thälmann, qui avait été jeté dans les chambres de torture fascistes, a été élu président honoraire du congrès.

Outre les rapports sur les activités du CEIC et de la commission de contrôle, les principaux sujets abordés étaient les suivants: « Offensive fasciste et tâches de l’Internationale communiste dans la lutte pour l’unité de la classe ouvrière contre le fascisme » (rapporteur Georgi Dimitrov) et « Préparation de la guerre impérialiste et tâches de l’Internationale communiste (Togliatti). Le congrès a défini clairement et profondément le fascisme comme « une dictature terroriste ouverte des éléments les plus réactionnaires, les plus chauvins et les plus impérialistes du capital financier ». Pour cette raison, une révision des relations avec la social-démocratie et l’unification de toutes les forces capables de s’opposer au danger fasciste et à la menace d’une nouvelle guerre mondiale étaient à l’ordre du jour. Le Congrès développa le concept de Front populaire – rassemblant la paysannerie, la petite bourgeoisie urbaine et l’intelligentsia ouvrière sur la base d’un front ouvrier unifié, ainsi que les principes du gouvernement du Front populaire en tant qu’autorité d’une large coalition de classe.

En outre, le VIIe Congrès a annoncé le début d’une nouvelle division du monde. Comme principaux instigateurs de la guerre ont été désignés les régimes fasciste-impérialistes allemand, italien et japonais. Au début de l’agression fasciste, les communistes et les travailleurs étaient appelés à se placer « au premier rang des combattants de l’indépendance nationale et à mener une guerre de libération jusqu’au bout », ainsi que « par tous les moyens et à tout prix, contribuer à la victoire de l’Armée rouge sur les armées des impérialistes ».

Les décisions du congrès ont eu une grande influence sur la suite des événements dans le monde. Il est difficile de surestimer la contribution du Komintern au mouvement anti-guerre et antifasciste des années trente. En France et en Espagne, des fronts populaires sont arrivés au pouvoir, mobilisant les masses contre le fascisme. En Chine, les communistes et le Kuomintang ont créé un seul front antijaponais.

L’héritage du Komintern

Avec le début de la Seconde Guerre mondiale et l’invasion de l’Union soviétique par les hordes fascistes allemandes, l’Internationale Communiste et ses partis se sont retrouvés sur les lignes de front de la lutte contre l’ennemi. En même temps, la question se posait de savoir s’il était opportun de maintenir le Komintern.

Premièrement, sa création était pleinement justifiée au stade de la formation des partis communistes. À mesure qu’ils se renforçaient, la forme organisationnelle établie de l’Internationale devenait dans certains cas un obstacle au développement des organisations prolétariennes.

Deuxièmement, la Seconde Guerre mondiale a considérablement modifié la possibilité que le Komintern soit un centre unique pour l’ensemble du mouvement communiste. Un certain nombre de partis étaient clandestins dans les pays agresseurs, tandis que d’autres opéraient dans les États attaqués. Cela les a obligés à développer des tactiques indépendantes, et un leadership unifié est devenu presque impossible.

Troisièmement, afin de garantir l’unité des actions des forces antifascistes, il était nécessaire d’éliminer toute ingérence, y compris le mythe de l’ingérence de l’URSS dans les affaires intérieures d’autres États et le manque d’indépendance des partis communistes individuels.

Pour ces raisons, le 15 mai 1943, le Présidium du CEIC décida de dissoudre le Komintern. Cette étape a été soutenue par toutes les sections.

Parlant des objectifs du Komintern, Staline a déclaré: «La théorie et la pratique du Komintern consistent à organiser un mouvement révolutionnaire de masse contre le capitalisme. Il s’agit tout d’abord de renforcer les partis communistes occidentaux et d’obtenir la majorité des masses ouvrières. Deuxièmement – œuvrer dans le sens d’un renforcement de la lutte des travailleurs de l’Occident pour l’unité syndicale, le renforcement de l’amitié entre le prolétariat de notre Union et le prolétariat des pays capitalistes … Troisièmement, œuvrer au renforcement des liens entre le prolétariat de notre pays et le mouvement de libération des pays opprimés, car ils sont nos alliés dans la lutte contre l’impérialisme. Et quatrièmement, travailler dans le sens du renforcement des éléments socialistes de notre pays, dans le sens de la victoire de ces éléments sur les éléments capitalistes, victoire décisive pour révolutionner les travailleurs de tous les pays. ”

Et plus loin: «Notre parti communiste international (Komintern) doit se donner pour mission de rallier toute la classe ouvrière internationale pour lutter pour la prévention de la guerre, pour défendre l’URSS, pour transformer une guerre impérialiste en une guerre pour le socialisme. À cette fin, un ouvrier communiste doit tout d’abord conquérir un ouvrier non-communiste, social-démocrate, syndicaliste, anarchiste, syndicaliste, à l’esprit révolutionnaire, ainsi que cet honnête ouvrier qui fait toujours partie d’une organisation purement bourgeoise. »

Nous pouvons dire avec confiance que l’Internationale Communiste a rempli ces tâches. Son importance historique réside dans le fait que le Komintern à l’échelle mondiale a rejoint le marxisme-léninisme avec le mouvement ouvrier de masse, a contribué à la création de partis prolétariens et a mobilisé les travailleurs pour défendre leurs intérêts dans la lutte contre l’impérialisme et le fascisme, renforcer la solidarité internationale des travailleurs, le mouvement de libération dans les colonies et les pays dépendants. Le travail effectué par le Komintern a jeté les bases de réalisations ultérieures, parmi lesquelles la victoire des communistes dans de nombreux pays et la formation du système socialiste mondial.

Après la dissolution du Komintern, les Partis communistes n’ont pas perdu leurs liens mutuels. En 1947, le Bureau d’information des partis communistes et ouvriers est créé lors d’une conférence organisée dans la ville polonaise de Szklarska Poreba. Il réunissait les partis communistes de l’URSS, de la Pologne, de la Tchécoslovaquie, de la Hongrie, de la Yougoslavie, de la Bulgarie, de la Roumanie, de l’Albanie, de la France et de l’Italie.

Le Kominform a cessé d’exister en 1956. La coopération internationale a pris la forme de réunions internationales des partis communistes et ouvriers. Ils ont eu lieu en 1957, 1960 et 1969 à Moscou. Les documents de programme qu’ils ont adoptés ont contribué à l’analyse du système des relations internationales et du processus révolutionnaire mondial.

Parallèlement, dans les activités de plusieurs partis communistes, et surtout au sein du PCUS, des tendances négatives se sont accrues: bureaucratisation, dogmatisme, sclérose du travail théorique. La révélation du «culte de la personnalité» de Staline a été un coup dur pour le mouvement international, ainsi que la détérioration des relations entre l’Union soviétique et la Chine. Dans de nombreux partis communistes européens, les principes fondamentaux du marxisme-léninisme ont été progressivement abandonnés en faveur de l’eurocommunisme. Cela s’est soldé par une crise profonde de la gauche européenne, qui se poursuit encore aujourd’hui.

La destruction criminelle de l’URSS et la série de révolutions de velours en Europe de l’Est ont entraîné un retrait temporaire des forces révolutionnaires. Cependant, les affirmations selon lesquelles les idéaux communistes ne sont plus qu’un héritage du passé ne se sont pas réalisées. La fidélité au socialisme a permis à la Chine et à un milliard et demi de Chinois d’obtenir des résultats remarquables et de devenir une puissance mondiale. Le développement socialiste se poursuit au Vietnam, au Laos, à Cuba et en Corée du Nord. Malgré l’immense pression de l’impérialisme, les gouvernements de gauche d’Amérique latine ne se rendent pas. Des millions de travailleurs et travailleuses du monde entier rejettent l’ordre néolibéral, porteur de pauvreté, d’inégalité et de dégradation. Ils voient une issue dans le développement créatif des idées de Marx et de Lénine, qui affirment la justice et le progrès social.

Les partis communistes élargissent leurs contacts et cherchent des moyens de renforcer leurs liens. Depuis 1998, des réunions internationales des partis communistes et ouvriers se tiennent chaque année. La 19ème réunion a eu lieu en Russie et était consacrée au centième anniversaire de la Grande Révolution socialiste d’octobre. Les documents qui y ont été adoptés confirment une vision générale des tendances du développement mondial et soulignent l’importance de la coordination entre les mouvements progressifs de la planète.

Il existe des associations régionales des partis communistes. L’Union des partis communistes (UCP-PCUS) regroupe 18 organisations dans l’espace de l’ex-URSS. Les partis de gauche d’Amérique latine se réunissent chaque année pour débattre de questions d’actualité dans le cadre du Forum de São Paulo, en faisant venir des invités d’autres continents.

Le rapprochement des forces communistes est un besoin urgent de nos jours. Le capital mondial devient plus agressif et cynique. Il enlève finalement son masque de « démocratie » et de « droits de l’homme ». Dans ces conditions, l’agenda consiste à unir les travailleurs du monde entier. Cette tâche ne peut être accomplie que par les partis qui se tiennent fermement sur la plate-forme de la lutte pour le socialisme.

Comme l’a souligné Staline dans son discours au XIXe Congrès du PCUS, la bourgeoisie a « jeté aux orties » le drapeau des libertés démocratiques bourgeoises, le drapeau de l’indépendance nationale et de la souveraineté nationale. Il doit être repris par « des représentants des partis communistes et démocrates », car il n’y a plus personne pour le faire. Pour le succès de cette activité, il est extrêmement important de garder en mémoire et de connaître l’expérience du Komintern, dont le 100e anniversaire de création a été célébré ces jours-ci.

Traduction Marianne Dunlop pour Histoire & Société

