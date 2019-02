Où nous en sommes…

J’en suis à 150 pages du premier volume de mes mémoires. Il y a une première partie sur mes origines et sur mon militantisme en France et un deuxième volume sur disons mon militantisme « internationaliste ».

En fait pour ce premier volume 150 pages manuscrites, cela fait plus de 200 pages imprimées. Une centaine de pages ont déjà une rédaction définitive et Michèle Martin-Darmon s’emploie à traquer tout ce qui est redite, faute de ponctuation, texte incompréhensible du non initié, etc…

je bosse comme une dingue mais j’espère que ça en vaut la peine.

Nous avons eu une discussion avec Marianne qui se trouve à Londres. Elle comprend ma colère, Marianne de toute façon comprend toujours. Elle-même a besoin de vacances. Moi je pars en Hongrie, elle prépare un voyage par le transibérien jusqu »à la frontière coréenne.Je n’ai pas renoncé à mon voyage dans le sud algérien, dans le désert, en ce moment je suis plutôt alerte…et cela me remettra en mémoire comme introduction au deuxième volume, la guerre d’Algérie et la suite…

On verra ce qu’il en sera de ce blog ultérieurement. J’ai eu plusieurs protestations réclamant la suite du manga chinois sur Karl Marx…

je vous signale que le 14 mars, il y a le procès en diffamation de Cécile Vaissié pour son livre Les réseaux du Kremlin en France, dans lequel elle nous avait accusées Marianne et moi d’être des agents de Poutine. Olivier Berruyer a pu porter plainte contre elle à temps. Moi j’ai découvert trop tard ses écrits, ils avaient plus de trois mois. il me propose d’écrire un texte pour ce procès, je vais le faire bien sur.

amitiés à vous tous et merci de ceux qui ont pris la peine de me dire leur amitié soit en écrivant ici, soit en me téléphonant.

Danielle

