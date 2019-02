POURQUOI J’ARRETE CE BLOG: Parce que ceux dont je partage les idées sont des antisémites

Ma position est claire: OUI VOUS VOUS CONDUISEZ COMME DES ANTISEMITES

on n’ a pas à demander aux juifs un brevet d’antisionisme avant de lutter contere l’antisémitisme , pas plus qu’on n’a à demander à un arabe un brevet d’anti daech avant de le défendre contre le racisme. Je supprime donc tous ceux qui croient bon d’agir ainsi et contribuer de fait à la campagne du pouvoir qui créé un leurre pour mieux faire oublier l’essentiel. Avec cette question de l’antisionisme, repris par tous les cons, qui ne peuvent considérer leurs concitpoyens autrement qu’à travers le communautarisme, ils font le même numéro qu’avec le voile en d’autres temps.

Pour dénoncer la politique de netanyoun on n’a pas besoin de parler d’antisionisme? Il suffit de dire qu’il s’agit d’un gouvernement d’extrême droite, qu_i pratique l’apartheid avec les Palestiniens, proposer des combats clairs comme par exemple la libération de Barghouti, mais avec l’antisionisme vous proposez d’en finir avec l’Etat d’israël ce qui est une position politique, alors assumez là faites porter le débat là-dessus et pas en confondant tous les juifs français avec le fit gouvernement par l’emploi d’un terme aujourd’hui pourri de chez pourri.

Peut-être que la politique de Netanayoun rend impossible la solution à deux Etats et qu’elle est en train de condamner cet Etat d’israël, une telle position se défend et mérite débat, mais pas de la fourguer en entretenant l’antisémitisme en France. Et en faisant que d’un côté, il y aurait selon le mot de Raffarin les juifs et de l’autre les innocents. Et la France entière se tairait quand on assassine trois petits enfants pour la seule raison qu’ils sont juifs.

Il s’avère que ma petite enfance j’ai été poursuivie et je ne l’oublierai jamais, j’ai été une enfant gibier et vous pourrez me raconter n’importe quoi, tortiller du cul en disant qu’être antisioniste ce n’est pas être antismite, je sais que en disant cela vous apportez votre contribution consciente (quand il s’agit de lefort, de pascal Boniface et d’autres) et inconsciente quand il s’agit d’autres à ce que j’ai vécu et que je croyais abolir en m’engageant dans le PCF.

Ceux qui se taisent sont des lâches et ceux qui manipulent cette question pour des raisons électorales sont des criminels. Ils veulent diviser les pauvres gens jusqu’à la guerre civile pour la survie du capital. Ils s’en fichent de tous ceux qui souffrent et se sentent humiliés qu’ils soient juifs, musulmans ou n’importe quoi d’autre, ils tiennent boutique de la haine y compris e,n jouant les anti-impérialistes alors qu’ils sont incapables d’agir en faveur de ceux qu’ils prétendeznt défendre.

danielle Bleitrach

