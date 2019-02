On me demande ce que je pense des agressions contre les insoumis de la LDJ

Ce qui apparait de plus en plus c’est ce que nous avons dénoncé des le début ici, la manière dont loin d’être des vagues d’antisémitisme spontanée liée au mouvement des gilets jaunes, l’antisémitisme est travaillé pour être utilisé dans des combats qui sont nuisibles à tous. Il faut donc dénoncer l’antisméitisme comme toutes les formes de racisme, sans tomber dans l’ignpominie d’exiger des citoyens juifs français un brevet d’antisionisme. C’est là le piège dans lequel pouvoir extrême-droite et malheureusment des forces de gauche tombent.

Peronnellement il s’avère que mes opinions sur la situation internationale coïncident avec celles de ceux qui se disent « antisionistes ». Mais comme ce terme d’une part recouvre à peu près n’importe quoi en matière d’engagement politique, je ne l’emploie pas et surtout je je refuse que l’on me demande de me déclarer antisioniste quand je vais à une manifestation contre l’antisémitisme, comme je refuserais de dénoncer Daech ou les saoudiens ek allant dans une manif contre le racisme. Ce sont des citoyens français qui sont attaqués et ils ont le droit d’avoir l’opinion qu’ils veulent, voir même d’avoir une double nationalité en bénéficiant des droits de tout citoyen.

Donc je réponds à mon interlocuteur qui accuse Faure de vouloir abattre la France insoumise et se rallier à Macron. C’est possible et cela se verra aux Européennes comme aux municiaples à Parsi, mais nous n’avons pas intérêt à mêler la question de l’antisémitisme à cela et c’est pour cela que la seule attitude possible est celle que je viens de décrire.

Mais pour le moment sisons que le PS se cherche, il est devenu lui-même un groupuscule déchiré entre tendances.

si j’en crois ce qui s’est passé à Marseille où je ne me suis pas contenté de suivre l’attitude PROVOCATRICE DE CERTAINS MEMBRES DU PCF? CONDAMNEE PAR LA PLUPART DES MEMBRES DU pcf FORT HEUREUSEMENT IL N’Y AVAIT PAS DE FASCISTES DE LA lIGUE DE dEFENSE JUIVE QUI SONT DES NERVIS; J’ai même eu l’impression que tous les juifs les plus à droite n’étaient pas là.

Mais j’ai beaucoup discuté avec des manifestants et ils ont même voulu m’enrôler dans des activités de mémoire tout en sachant que j’étais communiste, je sais qu’il y sont, en général les restes de la splendeur du PS sur cette ville très marqués par la communauté pied-noir plutôt que juive.

En gros la manif était effectivement celle du PS et à ce titre, elle n’était pas du tout pro-Macron, au contraire l’idée qui se répétait partout jusqu’aux organisateurs était: Macron joue un jeu dangereux, il est dans la merde et il essaye de trouver un dévoiement avec l’antisémitisme, il ne faut pas tomber dans son piège. Ils étaient littéralement paranos et j’ai fréquemment entendu dire que les événements meurtriers qui bloquaient la canebière n’étaient pas innocents, le pouvoir de Macron et de Castaner avaient quasiment organisé ça. Si vous croyez qu’un membre du PS a la moindre illusion sur Casraner vous fourrez le doigt dans l’oeil.

Personnellement les relations de melenchon avec le PS se sont pour moi des relations internes, de tendance.

En revanche, il y a des postes d’élus, le fric qui va avec et là croyez moi tous ces gens se ressemblent, ils sont prêts à utiliser les juifs, les arabes jusqu’à plus soif pourvu que ça leur permettre de se servir. Et la partie du PCF qui est devenue totalement social-démocrate ne leur cède en rien, même s’ils beuglent sur les « sionistes » ou se prennent d’amour pour les femmes kurdes, ils sont cxomme eux.

Mais il faut voir que le PS à Marseille est désormais aux mains de sa tendance de gauche. Melenchon a été mal accueilli, comme les drapeaux communistes et surout la pancarte pro-palestinienne mais sans plus. Effectivement c’était la dernière manif de masse du PS, mais je suis à peu près sûre qu’elle n’était pas au profit de macron et pas contre les socialiste, c’était plutôt le fils Gluksman qui était à la manoeuvre avec la volonté d’un regroupement de gauche. dont ils verront ultérieurement les contours qui rapporte le plus et ils nous feront le coup de la nécxessaire lutte contre le fascisme qu’ils provoquent eux-mêmes.

Mais je crois que nous mesurons mal à quel point Macron est affaibli au plan international t compris aux yeux des allemands et des Etats-Unis qui chacun jouent leur partie en le méprisant. Les positionnement à l’égard d’israël doivent être considérées aussi dans ce contexte et ne pas oublier que des élections se préparent dans ce pays. ON peut craindre un raz de marée de l’extrême-droite au pouvoir comme partout pour la survie des affairustes qui le gouvernent. Si dans un tel contexte la situation des palestiniens a toute chance de s’aggraver y compris parce qu’ils sont lachés par les potentats arabes, l’Efypte et les autres. C’est vrai, la solidarité va devoir se renforcer. Mais il faut justement que les communistes sachent vraiment ce qu’il veulent.

ma volonté à moi c’est que ni les juifs, ni les musulmans ou ceux qui sont d’origine immigrés ne soient prix en otage de cette bande de politciens véreux y comprus les nôtres.

Ce qui est sûr c’est tant que la politique ce sera ça nous verrons monter le refus de l’engagement et pire encore l’extrême-droite. La survie du PCF dépend de sa capacité de se désengager de ça… malheureusement je ne crois pas que tous ceux qui beuglent à l’antisionisme soient les mieux placés pour prendre la politique qui s’iimposerait à savoir oeuvrer réellement à une politique de paix dans la justice au plan international et lutter effectivement contre le racisme et l’antisémitisme.

danielle Bleitrach

