Hier à Marseille, un manque d’intelligence et de sensibilité…

je sais pourquoi j’ai supprimé tant de gens de ma liste d’amis facebook,peut-être parce que j’espérais éviter le ridicule de la conduite de quelques membres du PCF hier à la manifestation contre l’antisémitisme à Marseille. Dans toute la manifestations, il n’y avait pas un drapeau, pas un signe de reconnaissance, rien si ce n’est des plaques préparées par les organisateurs: « NOn à l’antisémitisme ». Pas un drapeau avec le magden David, le drapeau israélien. Rien c’était digne, rien sauf des membres du PCF en plein délire avec des drapeaux et une folle de ma cellule qui avait cru bon de venir avec un drapeau palestinien, en volonté manifeste de provocation et en violation des décisions. Tout le monde se moquait d’eux et tentait de les faire renoncer. Des pauvres vieux qui s’accrochaient à leurs signes en péril. J’ai tenté de leur dire que c’était contreproductif. La vieille femme avec son drapeau m’a dit : « vous êtes juive! alors nous on vous protège! » Elle était pathétique et je me disais que malgré son incapacité à considérer qu’elle avait affaire à des Français comme les autres, il y avait en elle les restes d’une histoire désavouée par les siens, celle du temps où l’armée rouge libérait Auschwitz.

je me suis écartée et j’ai retrouvé d’autres membres du parti qui en avaient fait autant tant ils étaient choqués de cette volonté de provocation. Je me suis dit que ce n’était plus une question politique, simplement une question d’intelligence.

Marseille était entièrement bloquée, dans la journée un malade avait attaqué des passants à coup de couteau et il avait été abattu par la police. Je me disais comment les algériens de Marseille ou les africains, nombreux sur la canebière où la circulation était interdite, victimes d’un acte raciste, comprendraient une manifestation de soutien dans laquelle des communistes viendraient leur dire: « Nous vous soutenons contre le racisme dont vous êtes victimes, malgré que vos corrélégionnaires soient des saloparads de Daech ou des Saoudiens qui décapitent les homosexuels et affament les yéménites. »

Ce n’est plus une question de politique, c’est simplement de l’intelligence et de la sensibilité aux autres. Ce manque d’iintelligence et de sensibilité je l’avais rencontré toute la journée sur facebook avec tous ces gens qui se croyaient obligés de lier leur condamnation de l’antisémitisme à leur « antisionisme ». Ce que personne ne leur demandait. il ne pensaient jamais qu’il pouvait y avoir des juifs, le judaisme n’étant pas une question de religion mais de famille,qui n’avaient jamais mis les pieds en israêl,et qui se considéraient comme parfaitement français et à qui cette vieille folle qui n’écoutait personne disait « Toi juive pas française,, toi y a bon banania, nous bons coco sommes là pour te dire que malgré que tu pueset que vu ce que tu fais en Palestine, tu as bien mérité l’extermination, on te protège! »

Parce que ne croyez pas que cette incompréhension du Juif, les rendent plus proches de leurs concitoyens musulmans, d »origine immigré. La même folle de ma cellule, qui est venue avec un drapeau palestinien, quand j’ai amené dans la cellule un nouvel adhérent algérien, comme il me suivait pour le vote dans le congrès l’a traité avec forces grimaces et mépris de telle sorte qu’il n’est pas revenu. Moi qui demande le respect pour les citoyens français de famille juive, je peux aisément avoir le même respect pour les gens de confession musulmane et je me sens en parfait accord partout y compris dans les parloirs des prisons avec ceux qui sont d’abord des êtres humains, vivant des vies difficiles et préoccupés de l’avenir de leurs enfants.

Je vis avec ma famille algérienne, avec ma fille Djaouida, je suis entourée de leur affection attentive, jamais je n’ai eu la moindre remarque d’eux et de leur proches sur le fait que j’étais juive, au contraire, il y a même un préjugé ‘les juifs sont malins, c’est un chance d’en avoir un avec soi ».Sur la Palestine mais aussi sur la Syrie où ils sont pour Bachar el Assad et pour Poutine, je partage leur point de vue sur qui est Netanyoun, sur le sort réservé aux Palestiniens. Les Algériens adorent la politique et en particulier au plan international et il m’arrive de partager des discussions sur le bassin méditerranéen très informée de leur part. .D’ailleurs, le centre ville bloqué, il y avait beaucoup de monde sur la canebière et dans les rues autour, une majorité de français d’origine maghrébine, à deux pas de la manifestation contre l’antisémitisme. IL n’y a pas eu la moindre intruision,pas le moindre drapeau palestinien, sauf celui de la folle qui s’vère incapable de parler correctement à un nouvel adhérent algérien et qui le fait fuir.