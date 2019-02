COMMUNIQUE DE PRESSE du PCF : Nous sommes face à un gigantesque scandale d’Etat (Fabien Roussel)

Faux témoignages, parjures, port d’armes, conflits d’intérêt, fébrilité de l’exécutif, absence de sanctions… Le rapport de la commission d’enquête de Sénat est accablant. La totale impunité dont Benalla et ses compères ont bénéficié est démontrée. Nous sommes face à un gigantesque scandale d’Etat.

L’affaire Benalla révèle de graves dysfonctionnements au plus haut sommet de l’Etat. Elle met en cause Benalla mais aussi de nombreux membres des cabinets de l’Elysée et de Matignon.

Il y a encore beaucoup de zones d’ombre et la justice doit être saisie en urgence pour faire toute la lumière sur cette affaire et pour que des sanctions fermes soient prises à l’encontre de ceux qui ont mis en cause nos institutions.

Cette affaire met en évidence les abus de pouvoirs de collaborateurs de la Présidence et les conflits d’intérêts avec des puissances étrangères.

Heureusement que le Parlement et particulièrement le Sénat a pu mener cette enquête poussée, malgré les pressions. Cela conforte encore plus le rôle des parlementaires dans leur diversité pour qu’ils puissent exercer le contrôle strict de nos institutions.

Fabien Roussel, secrétaire nation du PCF et député du Nord

Paris, le 20 février 2019.