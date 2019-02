Trump prend un bain d’anticommunisme à Miami

« Socialisme » et « communisme » sont parmi les mots les plus répétés par le président Donald Trump dans son discours de lundi à Miami, lieu qu’il a utilisé pour inciter le soulèvement de l’armée au Venezuela et démontrer le prétendu échec des idées progressistes. dans le monde entier.

En tout, le président a mentionné le socialisme à 29 reprises et le communisme à six reprises, dans une intervention de moins de 30 minutes environ, ce qui est inhabituel depuis la fin de la guerre froide.

Avant de s’exprimer devant le public, M. Trump a particulièrement salué les sénateurs de la Floride, Marco Rubio et Rick Scott, le représentant de Mario Díaz-Balart, l’ambassadeur de l’OEA, Carlos Trujillos, et le conseiller en matière de sécurité nationale, John Bolton.

Au cours des derniers mois, ce groupe a convaincu le président de prendre une position plus agressive envers l’Amérique latine , en particulier contre le Venezuela, Cuba et le Nicaragua.

Apparemment, ils ont réussi à inculquer à l’esprit de Trump l’idée que mettre un terme à la vague de transformations progressistes et de gauche en Amérique latine aurait sa place dans le programme de politique étrangèred’un président nommé pour son manque d’expérience et son incapacité à diriger problèmes mondiaux.

Trump est allé à Miami prendre un bain de rhétorique anticommuniste et antisocialiste qui rappelle beaucoup les positions réactionnaires de Bolton et Rubio, deux républicains qui ont fait carrière à Washington avec une politique intransigeante contre la révolution cubaine et tous les gouvernements opposés. au domaine américain.

Trump a répété plusieurs des thèses que Bolton défend depuis des années, la révolution bolivarienne étant uniquement soutenue par le soutien de Cuba et non par des millions de personnes qui ont bénéficié des changements introduits depuis la montée du commandant Hugo Chavez au pouvoir en 1999.

Il a également déclaré que Maduro, qui avait obtenu plus de six millions de voix lors des dernières élections présidentielles, était une « marionnette cubaine » et non un « patriote vénézuélien », catégorie qu’il réservait aux soldats traîtres qui avaient manqué à leur devoir constitutionnel et attaqué la population civile. .

Trump a présenté au milieu du discours à Aminta Pérez, la mère de la police rebelle Óscar Pérez, qui a été tué avec six autres membres du groupe Resistencia à El Junquito, à 40 minutes de Caracas, où il a opposé une forte résistance armée et refusé de se rendre .

Il en a également profité pour lancer un nouvel appel à l’armée, qui reste fidèle au gouvernement constitutionnel, pour qu’elle se lève.

« Aujourd’hui, j’adresse un message à tous les responsables qui aident à garder (le président Nicolás) Maduro aux commandes. Les yeux du monde sont sur vous » , a- t-il déclaré.

« Ils peuvent choisir d’accepter l’offre d’amnistie généreuse du président (auto-proclamé) du président Guaidó et vivre en paix avec leurs familles et leurs compatriotes, ou choisir la deuxième solution: continuer à soutenir Maduro. Si vous choisissez cette voie, vous ne trouverez pas de refuge, il n’y aura pas de sortie facile. Ils vont tout perdre . «

Dans le cadre des menaces, il a déclaré préférer « une transition pacifique », sans toutefois exclure la possibilité d’utiliser une option militaire contre le Venezuela.

Bruno Rodríguez P ✔@BrunoRguezP Ofensivo discurso del Presidente de #EEUU en Miami confirma la amenaza de una agresión militar contra #Venezuela. Es la hora de pronunciarse, por encima de diferencias políticas, en defensa de la #Paz. La ayuda humanitaria es un pretexto para una guerra de despojo del petróleo. 1.253 Información y privacidad de Twitter Ads

Des informations provenant de sources publiques et de médias confirment que les États-Unis déploient des forces militaires aux frontières du Venezuela , dans le cadre supposé d’une « opération d’aide humanitaire », même si c’est Washington qui maintient les revenus vénézuéliens bloqués médicaments et aliments essentiels pour la majorité de la population.

Il a promis « qu’un nouveau jour arrive pour l’Amérique latine » et s’est attaqué à ce qu’il appelle « l’axe du mal »: Caracas, Managua et La Havane.

Profitant de sa présence en Floride, l’ un des principaux aux élections présidentielles de 2020 , les États , Trump associé la catastrophe économique supposée dans les pays socialistes d’Amérique latine avec des idées défendant un secteur du Parti démocrate et a dit encore une fois que « les États-Unis ne sera jamais socialiste. «