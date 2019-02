Lénine dans les langes: une artiste se souvient de son enfance soviétique Par Amos Chapple

par pitié, essyons de nous laver un moment de toute cette merde de notre société où la manipulation est possible parce que la haine raciste se développe. Et regardons ensemble les souvenirs de cette israélienne élevée à Kiev qui s’affirme communiste et qui considère que le système capitaliste n’est pas ce qu’elle croyait, mais qui ne présente pas le socialisme comme le paradis que certains voudraient et défendent y compris à Berlin et à Tel Aviv. Ce qui provoque le débat et lui vaut des remarques du type: « pourquoi au lieu d’aller à Berlin ou à Tel Aviv vous n’allez pas en Corée du Nord? (note et traduction de danielle Bleitrach)