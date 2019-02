je vous préviens: je ne vous supporte plus ni les uns, ni les autres

Ce que je pense de Fienkelkraut. Il me tape sur le système. C’est comme le Nouvel Observateur,il veut être de gauche mais il ne l’est pas plus que cet hebdomadaire. Il est l’illustration de cette dérive de la social démocratie le coeur en écharpe, mais qui partout et toujours au plan national comme international est toujours dans le camp du capital tout en pleurnichant avec des état d’âme. Ce qui aboutit à faire de lui un provocateur de nuit debout à son dernier affrontement avec une bande de fachos qui se prennent pour des anti-impérialistes alors qu’ils sont simplement et connement antisémites.

Tous ces gens là ne valent pas tripette et sont utilisés pour déconsidérer un mouvement. je conseille à tous ceux qui souhaitent se ranger dans l’un des deux camps ci-dessus, d’arrêter leur démonstration et de rester sur le fond s’ils en sont encore capables. J’ai les plus grands doutes non seulement envers ceux qui tentent de manipuler l’antisémitisme pour sauver macron et l’aider dans sa campagne des européennes, et sur ceux qui en voyant la manipulation, nous fourguent une nouvelle louche d’antisémitisme ordinaire parce que désormais ils sont incapables de dénoncer le capital et il leur faut le JUIF pour se répérer, au plan international comme au plan national. Et ils sont nombreux au point que je suis obligée de nettoyer mes « amis » facebook.. Danielle Bleitrach

