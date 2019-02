Hongrie: Des milliers de néo-nazis ont défilé en Uniforme SS à Budapest ! (Vidéo)

Ils n’ont pas l’air d’être des milliers, mais vous remarquerez à quel point il est tenté de recycler les produits de la deuxième guerre mondiale et une sorte de lassitude me prend face à ces connards dont le manque d’imagination est flagrante. De quelle indulgence bénéficient-ils alors que dans le cadre de l’UE,en Ukraine mais ailleurs on fait la chasse aux idées communistes, à la « nostalgie » du temps du socialisme.? Comme par hasard on voit ce genre de rassemblement en réponse à la manière dont depuis des mois les Hongrois défilent pour dénoncer leurs conditions de vie, leurs difficultés, un mouvement assez proche de celui des gilets jaunes. (note de Danielle Bleitrach)



Samedi dernier, des milliers de Néo-nazis venus de toute l’Europe se sont réunis dans la capitale Hongroise, Budapest, pour défiler en Uniforme SS, certains défilant avec des fusils d’assaut datant de la guerre, criant dans les rues honfroise leur haine pour les étrangers et les Juifs, faisant le salut hitlérien en hurlant « les Juifs sortez…..les Juifs dehors ! »……Détails et Video…….. Source Koide9enisrael Vous nous aimez, prouvez-le….

