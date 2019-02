60 millions en 8 jours. Le président du pays le plus pauvre d’Europe continue de s’enrichir

11.02.2019

Petro Simonenko : Pour les travailleurs ukrainiens, «la vie nouvelle» s’est transformée en un enfer vivant. <…> Au cours des années de sa présidence, Porochenko, son entourage et ses complices de « l’euromaïdan » ont sans cesse accru leur patrimoine. <…> La polarisation des richesses a atteint un point critique. Et si les oligarques sont devenus immensément plus riches, le simple Ukrainien qui gagne son pain à la sueur de son front est devenu considérablement plus pauvre. Rien que l’année dernière, les Ukrainiens se sont appauvris une fois et demie et, au cours des quatre années suivant le maïdan, sous le règne des voleurs pathologiques et des menteurs incorrigibles – presque quatre fois! <…> Selon les Nations Unies, cette année 2018, au moins 60% de la population vit sous le seuil de pauvreté et d’ici la fin du cycle présidentiel de vie «autrement», c’est-à-dire sous Porochenko, jusqu’à 75% de la population ukrainienne tombera sous le seuil de pauvreté et pourront à peine se nourrir.

(Extrait d’un entretien avec le journal Pravda du 07.06.2018)

Le président Petro Poroshenko a déclaré, début février, 58,5 millions de recettes de hryvnia.

Ceci est démontré par les données du registre unifié des déclarations de personnes autorisées à exercer des fonctions publiques, transférées au journal Ukrainsky Noviny.

En particulier, le 1er février, Porochenko a déclaré 18,6 millions de dividendes en hryvnia provenant de la société publique par actions « fonds d’investissement corporatif non diversifié Prime Assets Capital », et 1,1 million de hryvniaprovenant de International Investment Bank (IIB).

Le 7 février, le «garant de la pauvreté» a déclaré à 27,5 millions de hryvnias que le ministère des Finances en remboursement de la valeur de l’acquisition d’un emprunt public interne et de 300 000 hryvnas de bénéfices d’investissement lors du remboursement de ses obligations.

Le 8 février, Porochenko a déclaré 11 millions de dividendes en hryvnia à Prime Assets Capital.

Cela représente un total de 58,5 millions de revenus de hryvnia.

Auparavant, en janvier, Porochenko avait déclaré 576 millions de revenus de hryvnia.

En particulier, le 1er janvier – 548,7 millions de dividendes en hryvnia du Rothschild Trust et 26,2 millions de dividendes en hryvnia de Prime Assets Capital, et le 8 janvier – 1,1 million de hryvniad’intérêt des contributions à IIB.

Dans le même temps, étant donné que les modifications importantes du statut de la propriété doivent être déclarées dans un délai de dix jours à compter de la date de leur réception, les déclarations de janvier pourraient s’appliquer aux revenus de 2018 et 2019.

Porochenko est obligé de déposer une déclaration de revenus complète pour 2018 au plus tard le 31 mars.

Selon les changements importants dans l’état de la propriété déclarés par lui en 2018, son revenu annuel dépasserait 1,3 milliard de hryvnia, soit plus de 80 fois le revenu de 2017, qui s’élevait à 16,3 millions de hryvnia.

Rappelons que les oligarques en Ukraine s’enrichissent 12 fois plus vite que le PIB du pays.

Dans le même temps, l’Ukraine a glissé au niveau des pays africains les plus pauvres.

Le FMI a reconnu l’Ukraine comme le pays le plus pauvre d’Europe.

Traduction MD pour H & S

