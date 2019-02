mais comme le disent les Cubains: sans nous Fidel n’aurait tirn pu faire, avoir su convaincre un peuple de partager avec lui son « génie » politique fut la meilleure manifestation de ce génie.(note de danielle Bleitrach)

Pas N’importe Qui !…

(traduction Michel Taupin)

Pas n’importe qui peut renverser une dictature avec 20 hommes et 7 fusils, défiant l’Empire Nord-américain,

Pas n’importe qui peut éliminer l’analphabétisme en un an,

Pas n’importe qui peut réduire la mortalité infantile de 42 à 0%,

Pas n’importe qui non plus peut former 130 000 médecins, garantissant 1 médecin pour 130 personnes, avec le plus grand nombre de médecins par habitant au monde,

Pas n’importe qui peut créer la plus grande faculté de médecine au monde, diplômant 1500 médecins étrangers par an et 25 000 médecins de 84 pays,

Pas n’importe qui peut envoyer plus de 30 000 médecins collaborer dans plus de 68 pays, faisant au total environ 600 000 missions,

Pas n’importe qui peut réussir à être le seul pays d’Amérique latine à ne pas souffrir de malnutrition infantile,

Pas n’importe qui peut réussir à être le seul pays d’Amérique latine sans problème de drogue,

Pas n’importe qui peut atteindre 100% de scolarisation,

Pas n’importe qui peut voyager dans son pays sans voir un seul enfant dormir dans la rue,

Pas n’importe qui peut transformer un enfant orphelin en premier astronaute-cosmonaute d’Amérique latine,

Pas n’importe qui peut réussir à être le seul pays au monde à respecter la durabilité écologique,

Pas n’importe qui peut faire que sa population a une espérance de vie de 80 ans à la naissance,

Pas n’importe qui peut créer des vaccins contre le cancer,

Pas n’importe qui peut réussir à être le seul pays à avoir éradiqué la transmission du VIH de la mère à l’enfant,

Pas n’importe qui peut réussir à obtenir le plus grand nombre de médailles olympiques en Amérique latine,

Pas n’importe qui peut survivre à plus de 600 attaques contre sa vie et à 11 présidents américains qui ont tous tenté de le renverser,

Pas n’importe qui peut survivre après 50 ans de blocus économique et de guerre,

Pas n’importe qui peut atteindre 90 ans, en ayant joué les premiers rôles dans l’Histoire mondiale,