Lassana Bathily s’engage aux côtés des communistes pour les élections européennes

L’homme qui avait caché des otages lors de l’attaque terroriste de l’Hyper Cacher à Paris, en 2015, présidera le comité de soutien de la liste du PCF.

« Je suis fier qu’il soutienne ma candidature. » Ian Brossat a convaincu Lassana Bathily de piloter le comité de soutien des communistes pour les élections européennes, informe RTL, mardi 5 février. L’homme qui avait caché des otages durant l’attaque de l’Hyper Cacher, en janvier 2015 à Paris, sera président du comité de soutien du PCF, aux côtés de l’élu de la capitale.

« Au moment où l’extrême droite menace partout en Europe, sa personnalité et son parcours portent un message d’espoir », a confié l’adjoint au logement de la ville de Paris au HuffPost, mardi. Selon l’équipe du candidat, c’est la« montée de l’extrême droite et du populisme, en France et en Europe, qui l’a incité à franchir le pas« .

La liste menée par Ian Brossat est composée à 50% d’ouvriers et d’employés. La numéro 2 est Marie-Hélène Bourlard, ancienne ouvrière dans le secteur du textile dans le Nord, vue dans le documentaire Merci Patron de François Ruffin. D’après plusieurs sondages cités par le JDD, le PCF est crédité de 2% à 2,5% des intentions de vote.