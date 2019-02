Le 31 mars prochain aura lieu l’élection présidentielle en Ukraine, un scrutin au cours duquel les différents candidats du régime issus du coup d’État de Maidan en 2014 luttent pour saisir les ressorts politiques afin de poursuivre la course folle du pillage et du vol auquel ils ont soumis au pays. Les élections sont décidées entre ceux qui ont bénéficié du coup d’Etat jusqu’à aujourd’hui, ceux qui ont été enrichis par les pillages au cours des dernières années et ceux qui veulent maintenant avoir accès aux entreprises qui leur donnent le pouvoir de s’enrichir.

Parmi ces candidats se trouve le président en exercice, Petro Porochenko, un homme corrompu et profondément impopulaire, qui a peu de chances d’être réélu; Yulia Tymoshenko, une femme enrichie par les réseaux sombres de corruption dans la société gazière ukrainienne et dans les contrats de fourniture, et qui dirigeait la « révolution orange »; et Yuriy Boyko, ancien ministre de Yanukovych et vieil ennemi d’Aleksandr Turchínov, l’un des tout premiers conspirateurs du coup d’Etat de 2014. D’autres candidats moins importants sont également présents, comme le maire de Lviv (Andriy Sadovyi), l’une des villes où le nazisme ukrainien est le plus enraciné) et le chef du parti Samopomich (Self Help), qui se définit comme démocrate chrétien; ou comme Valentýn Nalyváichenko, qui, après le coup d’État, a été nommé à la tête du SBU, les services secrets ukrainiens.

Les garanties démocratiques sont inexistantes: le terrain politique est réservé aux partis du régime, qui se combattent néanmoins au milieu d’intrigues, de manipulations et d’opérations sales. Par conséquent, le gouvernement de Porochenko ne veut pas de candidats ennuyeux et, par conséquent, la candidature de Petro Simonenko (secrétaire général du Parti communiste ukrainien) aux élections présidentielles a été rejetée par la Commission électorale centrale, qui a décidé de refuser en violation ouverte des droits démocratiques; une décision pour laquelle ils ne trouvent même pas de garantie entre les lois adoptées par le Parlement et en contradiction flagrante avec les documents signés par l’Ukraine avec l’Union européenne, où est exprimé l’engagement de respecter les principes démocratiques, la liberté et les droits de l’homme.

En accord avec les indications du coup d’État de Petro Poroshenko, les organes officiels ukrainiens ont imposé leurs conditions, marginalisant et persécutant toutes les organisations politiques qui combattent les institutions et le pouvoir de ceux qui ont bénéficié du coup d’État de Maidan 2014 qui a inauguré les années d’arbitraire et de répression, il a été organisé, soutenu et financé par les États-Unis et leurs alliés, qui ont entraîné de manière militaire des mercenaires dans des camps polonais au cours des semaines qui ont précédé le renversement de Ianoukovitch. Le parlement putschiste a ensuite expulsé les trente-deux députés communistes élus lors des précédentes élections, et le ministère de la Justice et les tribunaux administratifs ont interdit l’activité du parti communiste ukrainien.

Depuis lors, le gouvernement du coup d’Etat a fait pression pour une législation visant à effacer de la mémoire du pays toute référence aux communistes, à la République socialiste soviétique d’Ukraine, à l’Union soviétique, imposant aux centres de formation, à l’université et aux médias. de la communication une manipulation honteuse de l’histoire du pays. À cette fin, le parlement producteur de coup d’Etat a approuvé la loi dite de « décommunisation », tellement arbitraire qu’elle a été jugée abusive par la Commission de Venise du Conseil de l’Europe et qui figure parmi les questions en suspens sur lesquelles la Cour constitutionnelle ukrainienne doit se prononcer.

On ne peut rien attendre d’un régime comme celui de l’Ukraine, dont le gouvernement comprend des ministres ouvertement fascistes, et dont le programme comprend l’intégration du pays dans l’OTAN, le renforcement des liens avec les États-Unis, dont les troupes participent fréquemment à des exercices militaires dans le pays, et à qui Kiev a même proposé l’ouverture de bases militaires et navales et la poursuite du pillage qui a fait de l’Ukraine l’un des pays les plus pauvres d’Europe. Le gouvernement de Porochenko, ainsi que les partis politiques du système issus du Maïdan, est le protagoniste d’un régime scandaleux de corruption, de népotisme et de pillage de biens publics, qui continue d’imposer une dure répression contre les communistes et la gauche, et refuse de se soumettre aux accords de Minsk pour mettre fin à la guerre dans le Donbass.

Les abus de liberté et de démocratie qui empêchent Petro Simonenko de se présenter aux élections présidentielles ukrainiennes devraient inciter le gouvernement espagnol, l’Union européenne et le Parlement européen à intervenir dans la défense des principes démocratiques, condamnant ainsi Kiev et exigeant sa rectification immédiate, de sorte que Simonenko puisse enregistrer sa candidature à la présidence. Il est très douteux qu’ils le fassent, bien sûr, parce que Madrid et Bruxelles n’ont plus que des yeux pour regarder Caracas, bien qu’il ne fasse aucun doute que l’Union européenne, les organisations démocratiques, les syndicats, devraient exprimer leur solidarité avec le Parti communiste ukrainien, en défense de la liberté.