Vous pouvez m’aider

Quelques nouvelles rapides: hier j’ai été escroquée à la carte bleur par un faux chronopost. Un copain qui avait réussi à récupérer le livre que j’avais écrit jadis : « un bouquet d’orties » et qui était dejà de l’ordre de l’autobiographie me l’avait envoyé, d’où le fait que je ne me suis pas méfié et j’ai envoyé mes coordonnées bancaires contre annonce de l’attente d’un colis. L’après-midi fut une course folle pour tenter de faire opposition bancaire par téléphone. L’appel à un informaticien très sympathique et pas très cher pour me nettoyer mon ordinateur, parce que je croyais que cette aventure avait quelque chose à voir avec le maître chanteur aux vidéos pornographiques… Donc cet informaticien est très gentil mais son seul défaut est qu’il a la manie de vouloir m’expliquer comme ça marche alors qu’il y a des limites à mes capacités à la modernité. Tout cela a pris beaucoup de temps, je paniquais et j’insultais tous cex qui me disaient la phrase fatidique « Il ne faut jamais donner ses coordonnées bancaires. » Pourtant j’ai tout de même réussi à bien avancer dans mes mémoires et je me suis dit que si certains d’entre vous avaient un souvenir me concernant cela pourrait d’une part m’aider à rebondir, d’autre part à vaincre la malediction de l’imparfait du subjectif de l’autobiographie. Merci donc de ce que vous m’apporterez dans ce domaine

danielle Bleitrach