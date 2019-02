Le Secrétaire du Comité central de la Ligue de la jeunesse communiste de la Fédération de Russie, Roman Kononenko a pris part au congrès de la jeunesse communiste de France

Du 25 au 27 janvier 2019, le 42ème Congrès du Mouvement des jeunes communistes de France (MJCF), l’organisation de jeunesse du Parti communiste français, s’est tenu à Paris. Roman Kononenko, secrétaire du Comité central du Komsomol de la Fédération de Russie, a pris part au congrès.

Le congrès s’est tenu dans le bâtiment du Comité central du PCF, construit dans les années 60-70 du siècle dernier selon le projet du célèbre architecte communiste Oscar Niemeyer. Le bâtiment comporte six étages en hauteur et deux niveaux en sous-sol, une grande salle de réunion équipée, des salles de travail et des espaces de loisirs, des salles de cours pour la formation et les séminaires. Malheureusement, le PCF aujourd’hui ne peut pas utiliser complètement le bâtiment et est obligé de louer une partie des locaux.

Plus de 350 délégués, représentant toutes les régions du pays, ainsi que l’Union des étudiants communistes, membre du MJCF en tant que structure autonome et dotée de sa propre direction, sont venus au congrès. Un des jours du congrès, le secrétaire général du PCF, Fabien Roussel, a accueilli ses délégués et ses invités.

Pendant ces trois jours, les délégués ont examiné en détail le rapport sur les travaux de l’organisation au cours des quatre dernières années, adopté une résolution politique et approuvé un certain nombre de résolutions sur des questions internationales – en particulier contre le coup d’État imposé au Venezuela et sur la solidarité avec le peuple du Sahara Occidental, menant la lutte depuis de nombreuses années pour l’indépendance.

Le congrès a élu une nouvelle composition du comité national du MJCF, qui, lors de sa première séance plénière, a élu le comité exécutif national. Camille Lainé a été réélue au poste de secrétaire général pour un nouveau mandat.

Roman Kononenko, secrétaire du Comité central du Komsomol de la Fédération de Russie, a souhaité la bienvenue aux délégués au congrès et a souligné que, malgré l’existence de divergences idéologiques entre le Komsomol de la Fédération de Russie et le MJCF (le PCF étant un parti eurocommuniste), les deux organisations ont obtenu des résultats fructueux dans le cadre de la FMJD et des actions de lutte pour la paix et contre le fascisme. Roman Kononenko a souhaité aux camarades français de renforcer l’organisation et d’accroître son autorité sur la jeunesse française.

Pour les invités étrangers du congrès, une excursion était organisée sur l’histoire de la Commune de Paris et une visite au mémorial de la résistance contre l’occupation nazie au Mont-Valérien.

Outre le représentant du Komsomol de la Fédération de Russie, le vice-président de la FMJD, Naftal Kambungu, ainsi que des représentants des organisations de jeunesse communistes et de gauche d’Espagne, d’Italie, du Portugal, de Belgique, d’Allemagne, de Suisse, de Chypre, de Palestine, d’Israël et du Venezuela ont pris part au 42e Congrès du MJCF.

