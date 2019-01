Les députés européens ont reconnu jeudi John Guaidó comme « président par intérim légitime » du Venezuela et a demandé au Haut Représentant de l’Union européenne (UE) pour les affaires étrangères, Federica Mogherini , ainsi que les gouvernements des États membres, qui ajouter à la reconnaissance du chef de l’opposition.

La motion, soutenue par les eurodéputés espagnols Esteban González Pons (PPE), Ramón Jauregui (PSE) et Javier Nart (ALDE), a été approuvée à la majorité de 439 voix , contre 104 contre et 88 abstentions . « C’est un plaisir d’annoncer que le Parlement européen a reconnu M. Guaidó en tant que président légitime du Venezuela », a déclaré le président du Parlement européen, Antonio Tajani, à l’issue du vote.

Dans la résolution approuvée, le Parlement européen note, outre la reconnaissance de Juan Guaidó « en tant que président par intérim légitime de la République bolivarienne du Venezuela conformément à la Constitution du Venezuela », le » soutien absolu à sa feuille de route « .

Guaidó, quant à lui, a annoncé sur Twitter qu’il a parlé avec le président Antonio Tajani parlementaire et déjà commencé le « processus de coopération entre l’Europe et le Venezuela, face à la protection des actifs et de l’aide humanitaire ». Il a également dit qu’il était « en attente de pays européens » par rapport à l’officialisation de reconnaissance.

Juan Guaidó ✔@jguaido Acabo de conversar con @EP_President. Iniciamos hoy procesos de cooperación entre Europa y Venezuela, de cara a la protección de los activos y la ayuda humanitaria. A la espera de los paises de Europa. 5.507 Información y privacidad de Twitter Ads 3.695 personas están hablando de esto

Le Parlement européen, qui devient ainsi la première institution communautaire à légitimer Guaidó, a fondé sa décision sur Nicolás Maduro « a publiquement rejeté la possibilité de tenir de nouvelles élections présidentielles » à la suite de la demande de l’Union européenne.

La position de Maduro

Maduro a rejeté l’ultimatum européen, qui prévoyait un délai de 8 jours pour la convocation électorale, rappelant que « au Venezuela , des élections présidentielles ont eu lieu , il y a eu un résultat », et que le manque de connaissance des institutions impliquées par la demande de nouvelles élections implique un retour » au nouveau colonialisme , où, d’une capitale européenne, de Washington, ils ordonnent à tous les pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine, des Caraïbes et du monde entier: » Je ne reconnais pas vos choix, vous les répétez « » . » Qui doivent-ils dicter ça ici? » , a interrogé de manière rhétorique le dirigeant vénézuélien à cet égard.

Par ailleurs, les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l’UE se réunissent jeudi à Bucarest(Roumanie) dans le but de définir une position politique commune à l’égard du Venezuela.