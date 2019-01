A PROPOS DU VOTE EN FAVEUR DE LA LISTE DE IANN BROSSAT, JE DIS OUI…

Je ne sais qui a porté la confusion à son comble, mais s’il avait voulu casser l’élan autour de la candidature de Ian brossat et de sa liste, il ne s’y serait pas pris autrement. Je parle en connaissance de cause: je menais campagne sur mon blog, je m’étais promis de convaincre dix personnes de mon entourage d’aller voter pour cette liste qui me paraissait correspondre aux choix majoritaires du Congrès: le refus de l’effacement du parti et dans les élections ne faire d’alliance qu’avec ceux dont le programme se concilie avec le notre. Pas d’union au sommet, née de tractations de couloirs, dans l’unique espoir d’obtenir des places, mais le choix du rassemblement à la base avec ceux qui défendent le monde du travail.

Ce choix de congrès était validé par le mouvement des gilets jaunes et si celui-ci témoignait d’un refus et d’une méfiance pour le monde politicien, si cette défiance permettait l’infiltration de l’extrême-droite, sur le fond la nouvelle direction du PCF, Fabien Roussel et Iann Brossat avaient témoigné d’une capacité à entendre la colère populaire, à ouvrir le dialogue sur des bases de classe.

Certes l’ancienne direction, sa politique, ses censures, son idéologie social démocrate, était là bien présente, dans la presse du parti, dans le débat culturel, idéologique, dans la formation, pire encore dans le secteur international. mais peu à peu cette présence est devenue envahissante. Pierre laurent revenait en force et Fabien Roussel devenait le roi fainéant de ce maire du Palais qui poursuivait la politique dénoncée au Congrès. on voyait deux émissaires prendre contact avec Glusksman. Qui le leur avait demandé?

Il y eut la déclaration de Iann brossat sur le brexit, cela excédait nettement ce qui avait été décidé au Congrès mais cela rejoignait la politique des refondateurs, l’ancienne équipe en effet avait adopté les choix de ces derniers. La liste de iann brossat présentait un véritable renouvellement mais en position d’être élus il y avait deux refondateurs qui poursuivraient les manoeuvres européennes, l’argent de l’Europe qui transiterait par le pGE justifié par des réunions comme celle de marseille qui ne débouchaient sur rien et étaient simplement là pour justifier l’argent reçu.

Tout cela créait du trouble et freinait la mobilisation du parti. C’est à ce moment qu’on commencé à courir les bruits de tractations en coulisse avec benoit hamon, il y eut une déclaration de fabien Roussel sur ces négociations au moment même où l’on faisait voter les communistes sur la liste.

Nous sommes retournés dans ces temps où les communistes sont dépossédés de leur politique ou on leur explique que pour avoir des élus, il faut laisser faire des tactiques qui sont des compromis qui contribuent à l’effacement et cassent l’élan du parti. Pire on est en train de déconsidérer le nouveau secrétaire dont chacun appréciait la force de conviction et la position de classe.

Le meeting commence à marseille, dans la ville de toutes les magouilles, celle où l’on voit un Bernard tapie offrir une liste gilet jaune à son ami Macron. Une ville où la pauvreté endémique, le drame récent des morts pour cause d’insalubrité, celle aussi où une femme de 80 ans a été tuée par la police à l’occasion d’une manifestation, tout cela sans la moindre inculpation… La ville où il faudrait de la clareté et où on ne renonce jamais à écoeurer le peuple.

Que faire ? personnellement je crois qu’il ne faut pas avoir la politique du pire et se dire au vue de ces élements négatifs que la messe est dite et qu’un Congrès a eu lieu pour rien. la liste est là, elle est formée de gens respectables, issus du peuple et qui portent une autre politique. Il faut se battre pour elle et d’abord voter pour elle, ensuite convaincre autour de nous. C’est le seul vote possible. Il suffit de considérer les compromis auxquels d’autres listes sont prêts, de quoi ils sont les porte-noms. Cette liste conduite par Iann brossat et par une ouvrière du nord est la seule qui mérite que l’on vote pour elle, que l’on fasse campagne pour elle.

Il n’y a que le parti communiste quel que soit les manoeuvres externes et internes dont il est l’objet, il demeure la seule perspective crédible. Le Congrès a entrouvert une porte pour qu’il retrouve sa place dans la vie politique française. Si certains ne rêvent que de la refermer, ce ne doit pas être à nous qui avons combattu pour le changement de le faire.

Si par malheur les forces du passé, celles de l’effacement devaient l’emporter, il sera toujours temps de refuser ce chemin de l’autodestruction, du retour au Congrès de Tours.

Donc personnellement malgré la confusion qui a été entretenue, je vais voter pour cette liste et je continue à la soutenir. Tout en dermandant à la direction de campagne de cette liste de tout faire pour empêcher ce qui crée la confusion et brise l’alan des militants et de ceux qui ne demandent qu’à devenir les soutiens d’une liste qui romprait justement avec ce qui nourrit l’extrême-droite et l’abstention.

danielle Bleitrach

