Le dessin animé chinois karl Marx fait rêver…

Quand on apprend que l’ancienne direction du pCF (enfin elle est plus que jamais au pouvoir) a vidé les caisses du parti en sondages, en raouts pour intellectuels qui désertent malgré un buffet commandé chez les riches traiteurs et de surcroit soumettent la « communication » du parti à une maison de publicité du nom de « Josiane », dont la production est assez médiocre si on se fit au logo assez moche qu’ils nous ont sorti . Un logo i ne devrait pas dépasser le temps des fêtes de la Noêl, des gens comme moi ce disent c’est le bouquet. Pour moi le communisme c’est une ou plusieurs civilisations, et la véritable publicité est celle qui sait s’emparer des lignes forces d’une civilisation en voyant comment la rue innove. Il est clair que Josiane n’est pas ma tasse de thé de ce point de vue du moins au vue du logo, l’absence d’intervention des militants, le mépris de ce qui a surgi au dernier congrès et son probable étouffement est en gestation dans cette « communication » là. Alors voyons comment d’autres civilisations, la Chinoise s’en sortent pour recréer le lien entre connaissance et marxisme pour le grand public. j’aime bien les critiques, en particulier celle qui dénonce le primat du manga japonais sur ce type d’intiative.L’autocritique est une valeur que nous aurions du conserver. (note et traduction de danielle Bleitrach)