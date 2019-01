500 000 signatures soutiennent la candidature de Lula au prix Nobel

Deux jours avant la date limite fixée pour la collecte des signatures , la candidature de l’ancien président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, au prix Nobel de la paix 2019 a déjà reçu l’aval de 500 000 rubriques.

Cette possibilité a été proposée par le lauréat du prix de 1990, Adolfo Pérez Esquivel , qui a assuré que Lula méritait cette reconnaissance pour le travail accompli pendant la lutte de son gouvernement contre la pauvreté et les inégalités au Brésil, garantissant la paix et la dignité humaine.

Afin de formaliser la candidature de Lula, les signatures des personnes qui remplissent les conditions du comité de sélection de la Fondation Nobel sont requises, telles que: Etre professeur d’université, directeur d’un institut de recherche sur la paix ou détenteur du prix, entre autres .

À cet égard, le journal français L’Humanité s’est associé à la campagne internationale en faveur de la candidature de Lula et a dédié sa couverture à l’exmandatario, qu’ils considéraient comme « un prisonnier politique et un exemple mondial de lutte contre la pauvreté ».

Selon les données fournies par l’Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE), lors de son séjour à la présidence (2003-2010), Lula a réussi à réduire la pauvreté de 50,64%, ce qui a permis de réduire les inégalités dans le pays. .

Plusieurs personnalités du monde intellectuel et artistique ont rejoint cette campagne, parmi lesquelles les sociologues Jean Ziegler et Éric Fassin; la militante Angela Davis, l’acteur Danny Glover et le linguiste Noam Chomsky.

Les propositions seront présentées lors d’une réunion du Comité norvégien après le 1er février.

