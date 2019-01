Quelqu’un a-t-il été confronté à ce genre de choses , un maitre chanteur hacker?

Il m’arrive une aventure étrange, c’est le deuxième message de ce tyoe que je reçois, j’ai ighnoré le premier parce qu’il me semblait complètement inapproprié vu que je n’ai jamais été sur un site pornographique et que je n’ai jamais reçu une invite de ce type pour m’y rendre et que’ si j’y étais allée on ne me fefait pas chanter avec une telle menace, j »assumerai sans état d’âme ne trouvant pas le « crime » abominable, mais en revanche je déteste l’idée que ce type se soit approprié mon adresse et qu’il puisse balancer des virus.

Donc je vais aller aujourd’ui à la police voir s’ils ont un service informatique pour traquer ce genre d’invidus.

En attendant quoiqu’il vous arrive de moi sachez que cela risque d’être un faux

je dois dire que quand j’ai découvert ça j’ai été stupéfaite, j’ai même soupçonné le réparateur d’ordinateur à qui j’avais confié mon portable il y a peu de se livrer en mon nom et place à des jeux interdits… Imaginez une vieille dame de 80 ans des plus vénérables qui reçoit ce genre de courrier… j’étais partagée, entre un peu d’inquiétude de voir que ce cinglé s’était attribué mon E-mail, mais aussi prise de fou-rire à l’idée de cette douairière que l’on accuse de pareilles choses… Mais la douairière a un principe bien établi, elle pense que les choses du sexe n’ont rien de honteux, que tout ce qui se passe entre deux voir une dizaine si besoin était d’adultes libres et consentant ne mérite aucune stigmatisation. J’ai eu la chance d’avoir une sexualité dans la norme, des amours passionnés et franchement il n’y a aucun mal à cela quelle que soit la personne élue… Comme bien des femmes je n’ai pas réellement été tentée par la pornographie, il y a selon moi quelqueimpossibilité à voir se réaliser le fantasme….Mais c’est probablement une question différente suivant les individus. De toute manière, je partyage cette reflexion de Rousseau qui en matière de turpitude s’y connaissait « Il est bien sot , celui qui aux choses de l’amour voulut mêler l’honneteté ». Je trouve que l’amour est un don des cieux et que la gymnastique qui l’accompagne fort heureusment ne le résume pas, et si je ne pratique plus je suis d’autant plus indulgente qu’il y a pour moi bien d’autre turpitudes condamnables comme de faire du mal, exploiter, etc.

Bref Vive le pornographe et à bas le capital…

amicalement Danielle Bleitrach

