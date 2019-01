Parti communiste russe : la Russie doit absolument soutenir le peuple et l’autorité légitime du Venezuela!

Aujourd’hui, le député de la Douma, Denis Parfenov, a rencontré les électeurs du parti communiste de la Fédération de Russie avec Valery Rashkin et NikolaiZubrilin devant l’ambassade du Venezuela à Moscou pour expliquer aux citoyens la position du Parti communiste dans la tentative de renversement du président légitimement élu de ce pays, Nicolas Maduro.

https://kprf.ru/actions/kprf/182145.html

Service de presse de la Douma d’Etat, Député D.A. Parfenov

28-01-2019

Selon DenisParfenov, ce qui se passe au Venezuela est encore un exemple de l’intervention cynique des États-Unis dans les affaires intérieures d’un État souverain. « Le monde entier a encore une fois été témoin de la politique trompeuse des autorités américaines, quand, sous prétexte de démocratie, de défense des droits de l’homme, de liberté de parole et de primauté du droit, les États-Unis se livrent à un brigandage flagrant sur le territoire d’États souverains. »

Cela s’est déjà produit en Irak, en Libye, en Géorgie, en Ukraine et même en Russie au début des années 90. C’est maintenant au tour du Venezuela – le pays le plus riche d’Amérique latine, dont la richesse naturelle et l’indépendance du président légitimement élu, Nicolas Maduro, ne permettent pas aux mondialistes américains de vivre en paix. Le meilleur scénario pour l’élite libérale américaine serait de scinder les Vénézuéliens en deux camps belligérants, avec pour résultat la guerre civile et le pillage de ses ressources nationales.

Une « trouvaille » unique a été proposée par les spécialistes des coups d’État. Désormais, tout imposteur soutenu par les Américains peut se déclarer président, il sera immédiatement reconnu comme un dirigeant prétendument légitime par les États-Unis et ses satellites.

Aujourd’hui, la Russie doit soutenir le Venezuela, son peuple et son président légitime au niveau international et empêcher le pillage de ce pays par des schismatiques libéraux dirigés par Juan Guaido. Nous souhaitons au peuple et aux dirigeants légitimes du Venezuela du courage et une volonté politique forte en cette période sombre et périlleuse! »

Publicités