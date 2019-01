Des communistes en gilets jaunes ont protesté contre la croissance des tarifs des services publics à Prague

http://kpu.life/ru/91932/cheshskye_kommunysty_v_zheltyh_zhyletah_protestovaly_protyv_sotsyalnoekonomycheskoj_polytyky_pravytelstva

Galerie de photos : https://www.kscm.cz/cs/aktualne/aktuality/fotogalerie-demonstrace-proti-zvysovani-nakladu-na-bydleni-26-1-2019

PRAGUE, le 26 janvier. / TASS /. Des militants et des sympathisants du Parti communiste de la République tchèque et de la Moravie (KPCHM) ont organisé samedi un rassemblement sur la place Wenceslas, dans le centre de Prague, contre l’augmentation du coût des logements et des services publics dans le pays. Les manifestants ont revêtu un gilet jaune par-dessus leurs vêtements, ce qui, comme le rapporte le correspondant de TASS, a particulièrement attiré l’attention du public et des médias.

« L’année dernière, en plus de la hausse des prix déjà astronomiques des logements locatifs, les tarifs des services publics ont augmenté. Cette année, la même chose se produit. Les tarifs de l’électricité à partir du 1er janvier de cette année ont augmenté de 8-10%, le gaz de 5-7%, le chauffage – de 12 à 16%, l’eau – de 4 à 5% « , a déclaré Martha Semelova, présidente du Comité de Prague du Parti communiste.

C’est à Pragueque le coût des logements locatifs et des services publics augmente le plus rapidement. « Même la classe moyenne peut difficilement se permettre de conserver un logement à Prague, et pour les retraités, les familles nombreuses, les jeunes, les mères célibataires – cela dépasse leurs possibilités [financières]. Il ne devrait pas en être ainsi », a déclaré la dirigeante communiste.

Lors de la manifestation fustigeant la politique socio-économique du gouvernement du Premier ministre Andrei Babish, il a été noté que dans la république, qui compte 10,6 millions d’habitants, « environ un million de citoyens vivent sous le seuil de pauvreté ». Parmi eux « il y a plus de 200 000 retraités, soit un sur douze « . En République tchèque, le nombre de personnes chassées de leurs foyers est en augmentation, ont déclaré les intervenants, dont des membres du Parlement national du groupe communiste.

Les manifestants tenaient des affiches avec des inscriptions qui figurent souvent sur les protestations des « gilets jaunes » en France. Par exemple – « Mort au capitalisme! » et « Vos profit = c’est notre travail acharné. » [et aussi : le logement est un droit, pas un privilège]

Traduit du russe (PC ukrainien) par Marianne Dunlop

Photos et vidéo : site du PC tchèque

