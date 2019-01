Les communistes de la RDP (Donbass en Ukraine) ont déclaré leur solidarité avec le peuple du Venezuela

Le 27 janvier, une réunion des secrétaires des comités municipaux et des comités de district du Parti communiste de la République populaire de Donetsk s’est tenue à Donetsk. Au cours de la réunion, les communistes ont exprimé leur solidarité avec le peuple du Venezuela et le président du pays, Nicolas Maduro, selon notre correspondant du site « Forward ».

Le Premier secrétaire du Comité central du parti, Boris Litvinov, a parlé de la situation au Venezuela et de la situation internationale. Il a souligné que les communistes de la RPD coopèrent activement avec l’ambassade du Venezuela en Fédération de Russie, mènent des activités communes et font des déclarations de parti. Aujourd’hui, le CPPNR déclare son soutien à la révolution bolivarienne.

La réunion a également discuté des progrès de la campagne de reportage et électorale. À l’heure actuelle, les principales organisations du Parti communiste de la RDP tiennent des réunions et, dans les jours à venir, des conférences auront lieu dans les organisations de district et de ville.