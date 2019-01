Le Venezuela obtient l’appui de l’ONU pour la souveraineté et le dialogue

je me souviens de Fidel disant qu’il y avait plus d’honneur dans les petits pays des caraïbes que dans certains grands pays d’Amérique. Il notait aussi l’attitude des Africains qui malgré leur pauvreté avaient toujours résisté aux pressions contre Cuba de la part des Etats-Unis. Tous ces pays sous la menace des Etats-Unis, de la France et d’autres gangsters de la même espèce, témoignent en effet d’un courage que je leur envie; Que l’on ne me raconte pas de niaiseries, rien n’empêcherait que nous allions ne serait-ce qu’à une centaine dire notre amitié à l’ambassade du Venezuela, à ce personnel diplomatique qui tient bon. Nous sommes en attendant bien content d’avoir des pays comme la Russie et la Chine pour tenir bon, cela calmera peut-être nos ardeus et celle de cefrtains membres de la direction du PCF à jouer les défenseurs de droits de l’hommisme face à ceux qui tiennent bon (note et traduction de danielle Bleitrach)