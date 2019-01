Le témoignage de Goebbels sur les dangers du bolchevisme

je viens d’enlever les propos immondes d’un antisémite comme il y en hélas beaucoup qui utilise la question palestinienne pour exprimer son antisémitisme vicéral.j’ai d’ailleurs pris une décision, je ne laisserai plus passer aucun commentaire avec pseudonyme, ceux qui écrivent doivent signer de leur nom.

A l’inverse de cette ordure, je n’ai jamais limité Auschwtiz aux seuls juifs, mêmes si eux et les soviétiques furent ceux qui eurent le plus grand nombre de morts, le fait est que l’antisémitisme ne s’arrête jamais là et il s’attaque aux malades mentaux, aux roms, aux homosexuels, parce que considérer qu’il y a des êtres qui ne sont pas dignes de vivre ne s’arrête jamais à une seule espèce.

C’est parce que j’ai tiré cette leçon de ce que j’ai vécu dans ma prime enfance que je suis devenue communiste et que je mène un combat résolu contre ces tarés même quand ils utilisent les victimes du gouvernement d’extrême droite israélien. Ils déshonorent cette cause. En outre il est invraisemblable quelle que soit la colère que l’on éprouve contre israêl de comparer ce qui se passe à Gaza avec ce qui se passe à Auschwitz, il faudrait trois cent ans de massacre interrompu pour atteindre le résultat de l’extermination dans le seul Auschwitz.

le gouvernement d’Israêl est coupable de sa politique d’aparteid, de la manière dont il refuse le droit des Palestiniens à un Etat, il est coupable non seulement face aux palestiniens mais aux citoyens juifs qu’il entraîne vers la catastrophe. Il est coupable comme l’est et l’ont été les gouvernements français depuis des siècles, comme l’est celui des Etats-Unis, mais ces gens là ne réclament pas comme des hyènes la mort des français et des américains, la nécessité de leur génocide. Il n’éprouvent pas comme les Dieudonné, Soral, Bricmont et leurs disciples ce besoin d’en finir avec « la juiverie », de la voir partout comme un alccolique en proie au délirium tremens voit partout des bestioles ilmmondes…

les antisémites ont ceci de particulier qu’ils ont un besoin maladif des juifs, je ne sais pourquoi et ils ne lui laissent jamais oublier qu’il l’est même quand il est fils d’un converti comme Marx et d’autres. La manière dont ils en usent avec les juifs est caractéristique, elle revient à me confondre en tant que française communiste avec les colonialistes qui ont torturé en Algérie et qui ont enseigné la torture à toute l’Amérique latine, mais quand il s’agit des juifs, les antisémites n’ont plus de retenue et ils les mettent tous dans le même panier… C’est une maladie de l’intelligence qu’ils tentent de masquer derrière l’anti-impérialisme comme le nazisme se prétendait socialiste…Une maladie bien utile pour le capital, parce que comme le disait Politzer pendant qu’on s’occupe du capitalisme juif on fout une paix royale aux autres. Les gouvernements arabes l’ont compris depuis longtemps, les Etats-Unis planquent leurs crimes derrière Israêl…

Et les antisémites osent même s’attaquer aux morts qui n’y sont pour rien en ne s’interrogeant jamais sur le rôle qu’on joué les Français collabos dans la création d’israêl… Face à l’antisémitisme même les morts ne sont pas à l’abri… Aucune cause fut-elle la plus juste du monde ne résiste à pareil voisinage…

Et pour que vous sachiez que l’on peut vaincre l’antisémitisme comme toutes les autres formes d’inhumanité qui transforment un individu en espèce nuisible à partir d’une seule de leur caractéristique, voici ce que Goebbels écrit dans son journal sur le rôle (nocif selon lui) du communisme sur l’antisémitisme vicéral de Polonais, ukkrainiens, russes, et autres peuples considérés comme antisémites congénitalement…

voici donc ce que Goebbels écrit dans son journal le 19 octobre 1941 (1)

« le bolchevisme a petit à petit émoussé l’instinct antisémite des peuples de l’Union soviétique; nous devons d’une certaine manière tout reprendre à zéro ». Il répondait ainsi à un de ses collaborateurs en Ukraine qui le 18 octobre face aux fusillades de masse et la manière dont les juifgs, et les communistes, encore vivants étaient jetés dans des fossés et recouverts de chaux, réclamait du matériel de propagande pour expliquer aux populations locales des mesures dont elels ne comprenaient pas la dureté.

Quel dommage n’est-ce pas , heureusement que la fin du socialisme et la dégénérescence de certains parti communiste ait pu régénérer ce noble instinct.en le transformant en canada dry de la lutte anti-impérialiste..

Danielle Bleitrach

(1) Florent Brayard Auschwitz, enquête sur un complot nazi. UH, Seuil. 2012

Publicités