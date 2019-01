COMMENT EST-CE QU’ON COMBAT PAREILLE BANDE DE SALOPARDS ? 

Le président soudanais Omar el-Béchir qui est un criminel et est en train de réprimer son peuple qui réclame de vivre dans la dignité, est en Egypte en quête de soutien auprès d’un dictateur. IL a sans doute rencontré Emmanuel Macron qui ne craint pas d’aller cautionner pareils régimes de tortionnaires et fomente un coup d’Etat au Venezuela.

Le ministre des Affaires étrangères du VenezuelaJorge Arreaza à l’Onu a dit . «L’Europe qui nous donne 8 jours? Pourquoi? D’où le sortez-vous? Vous avez la moindre autorité vis-à-vis d’un peuple souverain? […] Le Président Macron au lieu de se pencher sur les manifestations permanentes des Gilets jaunes, du peuple ouvrier français vient s’occuper du Venezuela? Occupez-vous de vos affaires, nous ne nous mêlons pas de vos affaires, respectez la charte des Nations unies. Respectez le droit des peuples à l’autodétermination», a-t-il lancé.

Fort heureusement, le Venezuela l’a emporté au Conseil de sécurité contre les Etats-Unis, l’Union européenne et la France à l’ONU. Le Conseil de sécurité de l’ONU a choisi de respecter la du Venezuela en rejetant une résolution des Etats-Unis visant à promouvoir une intervention impérialiste. 19 pays membres du Conseil de sécurité ont soutenu la légitimité du Président Maduro contre 16 pour l’ingérence étrangère. cela ne les empêchera de poursuivre leur assaut contre un paéys souverain. Que ferons-nous Français si Macron agit comme Sarkozy, nous avons l’habitude, mais déjà le thème du « dictateur » ne prend plus et nos propres sociaux démocrates sont de plus en plus décrédibilisés.

Le monde n’en peut plus de ces sangsues… Et nous nous retournons vers la Russie, la Chine en espérant qu’ils bloqueront la folie etatsunienne, une autre fois … pour les remerciements qu’ils ont reçu pour l’avoir fait deux fois déjà: la première quand ils ont vaincu le nazisme, la seconde quand ils ont empêché que les Etats-Unis soit la seule puissance nucléaire, alors qu’ils venaient de tuer des femmes , des enfants et des viellards à Hiroshima et nagasaki. C’est le socialisme stalinien qui a rendu à l’humanité ces deux services et par quel négationnisme de ce que nous leur devons, avons nous payé notre dette, nous communistes français?

Résultats, nous Français assistons impuissants à l’engagement de notre pays dans de telles violations du droit international et des droits humains et nous savons, enfin les plus lucides d’entre nous que notre peuple français, les travailleurs, la jeunesse, personne ne sera épargné par ces gens là.

Tandis que la police de Castaner énucle volontairement un gilet jaune, alors que nous en sommes au douzième morts et à des milliers de blessés dont certains seront marqués à vie, la macronie organise un défilé ridicule de ses partisans, même pas capables de réaliser le rassemblement que de gaulle avait suscité sur les champs Elysées, Marx avait raison, la première fois ce fut une tragédie, la seconde une comédie. mais ces gens là sont dérisoires et immondes.



hier soir j’ai vu sur Arte un excellent documentaire sur le plan Marshall et la manière dont il a créé la vassalité de l’Europe occidentale, financé la démocratie chrétienne contre les communistes en Italie, à cette époque là il y avait un pCF qui se battait, c’était peut-être sur ordre de Staline mais incontestablement celui-ci ne manquait pas de flair… Est-ce qu’il faut des hommes de cette trempe pour faire face à l’ignominie des capitalistes qui nous gouvernent…

Comme disait Fidel castro apprenant que les communistes français avaient renoncé à « la dictature du prolétariat »: s’ils peuvent s’en passer tant mieux pour eux..

danielle Bleitrach

Publicités