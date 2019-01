Chère Danielle,

Au Tatarstan, ils les restaurent. Témoin cette mosaïque sous un abri bus

en pleine forêt dans la banlieue de Kazan. Les deux personnages sont

Shuralié (https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C3%BCr%C3%A4le) et Su

Iacié (https://en.wikipedia.org/wiki/Su_iyesi), personnages mythiques

tatares. A l’époque soviétique les cultures nationales étaient non

seulement respectées mais défendues et entretenues. C’était aussi cela

l’URSS, un riche carrefour de cultures, une mosaïque de peuples.