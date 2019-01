A propos de la notion de « Nostalgie », témoignage de Monika

En réponse à notre publication sur la manière dont les recherches académiques sont bien obligées de rendre compte de la manière dont ceux qui ont vécu le socialisme le regrettent, notre amie Monika nous parle de sa Pologne…

https://histoireetsociete.wordpress.com/2019/01/24/qui-y-a-t-il-derriere-les-travaux-academiques-consacres-a-la-nostalgie-de-lurss-et-du-socialisme/?fbclid=IwAR3Fsok860bxnZ4-M_XtwwAwzVzOTOZvSSX8rB7P63rClIhyL8_qrnkzxvg

Je n’ai jamais utilisé ce concept de nostalgie. Ou il faudrait admettre que cette « nostalgie » a commencé en même temps que le capitalisme, soit en 1991! (1990 était encore une année de transition ou les structures communistes étaient présentes et la société vivante. La destruction finale commence selon mois exactement en janvier 1991 en Pologne, en URSS en décembre 1991. Quand les Etats Unis ont soumis le monde entier à leur impérialisme en forcant tous les Etats à détruire l’Irak – c’est le moment ou en Pologne le gouvernement du davosien Bielecki lance l’assaut final sur les services et entreprises publiques et ouvrent les frontières largement à TOUS les produits occidentaux, abolissant droits de douanes, normes sociales et environnementale et tous les marqueurs de souveraineté de l’Etat). Pour moi quand les gens parlent de ce qui leur manque, ils parlent de ce sur quoi ils n’ont jamais été d’accord; le capitalisme néolibéral sauvage. C’est tout. Personne n’a jamais consulté les citoyens de l’Est sur ce qu’ils voulaient. Les plus « libéraux » voulaient… une société, une industrie de type « modèle suédois » ou la France de Mittérand et la RFA de Schimdt! Les autres, la grande majorité voulaient simplement « améliorer l’approvisionnement en biens matériels et avoir plus de liberté de voyager en ayant son passport chez soi, éventuellement la fin de la censure ». C’est simple non.? Il suffit de lire la presse de l’époque, la correspondance de sa famille -on se souvient qu’avant les mails on s’écrivaient des cartes postales et de nombreuses lettres: – et surtout, lire les tracts électoraux des premières campagnes électorales – Pologne en juin 1989, électiosn présidentielles de octobre 1990, élections est allemande en mars 1990, roumaines au meme moment…. Dans ces tracts il est surtout question de liberté et à aucun moment personne ne parle de privatisations, de chomage, de concurrence,et surtout de destruction de souverainté de l’Etat et de bases de l’OTAN!: Les citoyens de l’est ont été trompés par leurs élites et aussi par la ‘commaunauté internationale, c’est à dire l’Occident, l’OCDE et meme l’ONU. Donc ils ne sont pas nostalgiques, ils sont furieux et tristes de ce qu’ils et elles ont perdu et d’avoir été trompés.

