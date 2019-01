Transformer la France pour transformer l’Europe et le monde… La bataille des européennes et la situation politique après le congrès…

La préparation des élections européennes se déroule dans un contexte politique bien différent des précédentes… qui rend impossible tout discours européen déconnecté de la situation sociale et politique de la France, impossible de faire croire à une Europe « solution » de tous les maux. Les plus fédéralistes cherchent comment s’appuyer sur les enjeux politiques… nationaux ! Macron organise ainsi une véritable campagne électorale avec son « grand débat » qui tente de convaincre que la réponse aux colères populaires seraient dans l’accélération des réformes contre la république et les services publics, et donc dans plus d’europe. Il ne faut pas le sous-estimer, les moyens sont énormes avec la convergence de l’ensemble des médias aux ordres, des experts et du patronat. Il a bien compris qu’il avait besoin de reconstituer des corps intermédiaires à sa solde, ce qu’il fait en mettant en scène son dialogue avec des élus locaux, et en mobilisant l’état, sa police et sa justice, contre l’irruption d’un mouvement social inexpérimenté, ses dérives gauchistes qu’ont connu tous les grands mouvements sociaux de notre histoire, et ses récupérations politiciennes diverses.

Ce lien étroit entre enjeux nationaux et européens que l’actualité impose pourrait être une bonne nouvelle pour les communistes ! Leur dernier congrès a ouvert le débat sur l’union européenne et l’internationalisme, sans vraiment le trancher, avec des fédérations, notamment du Nord, votant des amendements pour le Frexit et un texte final qui constate des différences d’approche sur la manière « d’en finir avec l’actuelle construction européenne »…

Notre réseau et le site lepcf.fr ont apporté de nombreuses contributions depuis des années pour éclairer l’histoire capitaliste de l’union européenne, son rôle d’institution de la mondialisation capitaliste contre la souveraineté populaire symbolisé par le Non de 2005, montrer qu’il n’y a pas de rupture progressiste en France sans rupture avec l’union européenne. Si ces efforts ont aidé à ouvrir le débat, ils n’ont pas permis au congrès d’aller au bout de la critique de la démarche de « l’europe sociale ».

Que pouvons-nous faire alors d’utile dans cette campagne européenne pour contribuer à un résultat électoral qui marque la réaffirmation du parti que le congrès a décidé, et ouvre une issue politique progressiste et internationaliste à la colère populaire contre l’Europe ?