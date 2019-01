L’horreur d’Auschwitz racontée à la libération : « J’ai vu des gardiennes étrangler des enfants »

En collaboration avec Retronews le site de presse de la BNF, « l’Obs » plonge dans les archives et raconte un événement historique, via les journaux de l’époque.

Le 27 janvier 1945, le camp d’Auschwitz est libéré. Mais l’événement ne fait l’objet que quelques brèves dans les journaux de l’époque. Par exemple dans l’Aube, où un minuscule encadré reprend une dépêche de l’agence Tass de Moscou, stipulant que « 4.000 déportés politiques français, belges et hollandais, détenus au camp d’Oswiecim (Auschwitz) ont été libérés par l’Armée rouge ». Aucune mention n’est faite des déportés juifs, des terribles marches de la mort, à l’évacuation des camps. Comme si parfois, il fallait un temps à l’Histoire, pour être connue, et faire histoire… En janvier 1945, à vrai-dire, la connaissance du public français sur l’extermination systématique des juifs est parcellaire. Quelques témoignages sont parvenus pourtant dès 1944, dans les journaux. Essentiellement dans « l’Humanité » qui, en août 1944, a publié cette lettre poignante d’un déporté.

« Chers amis,

Que vous dire ? J’aurais tellement à dire, et des choses si extraordinaires que vous ne les croiriez pas. Et d’ailleurs, je ne trouve pas les mots pour vous les dire, il faut les avoir vécues et vues pour les croire. Je commencerai par vous dire que, depuis notre départ, ‘notre groupe’ a fondu comme neige au soleil ; quatre-vingt-quinze pour cent des camarades se sont ‘volatilisés’ si je puis employer ce mot. Nous restons, comme vous voyez, très peu nombreux de ceux du premier jour. Ne me demandez pas de détails. Je ne peux pas vous les donner. A me lire, vous devez vous dire que je suis devenu fou ou insensible. Ni l’un ni l’autre, que je sache. Je garde la tête froide ou, plutôt, nous gardons la tête froide. C’est la seule chose raisonnable que nous puissions faire […].

Tout ce que l’on raconte est vrai. Je ne veux plus parler des centaines de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants chargés comme du bétail dans des wagons expédiés au loin, vers l’Est. Il est des horreurs plus terribles encore : enfants bourrés dans des sacs comme des légumes et jetés dans le feu, femmes, vieillards brûlés vivants et ceci, non pas par unité, mais par centaines de milliers. Vous direz qu’il faut être fou pour croire des choses pareilles. Moi, je vous dis que des gens ont été témoins de ces massacres et on peut les croire. Mais à quoi bon se lamenter, crier, puisque personne ne peut nous aider. Alors il vaut mieux faire bonne mine et attendre les jours ‘meilleurs’ […]. Je voudrais encore bavarder avec vous, mais je n’ai pas le temps. Ma lettre est embrouillée, sans queue ni tête, mes idées se mêlent et pourtant, je ne peux vous écrire tout : il me faudrait des livres de papier. Je m’arrête et vous embrasse tous bien fort. »

En juin 1945, le journal « Regards » publie le témoignage de Berthold Fries, un officier de l’Armée américaine, qui parcourt l’Allemagne défaite et s’interroge sur la façon de « rééduquer » ce peuple. Le titre est clair : « L’heure du châtiment ».

« Avant tout , il faut que les Allemands apprennent ce que sait le reste du monde. […] C’est dans ce but que l’Etat-Major a fait placarder un peu partout l’affiche ‘Ihr sollt es wissen’ (vous devez savoir), illustré de deux photographies de charniers. Pour les obliger à méditer sur la honte qui ‘met l’Allemagne hors de la famille civilisée’. On sera curieux de connaitre la réaction populaire devant de si irrécusables témoignages. C’est bien simple. Ils disent tous la même histoire ‘ils ne savaient pas !’ […] A les entendre aucun ne serait nazi. » Le journal « l’Eclaireur de l’Ain », lui, publie l’interview d’un déportée revenue en France. Elle s’appelle Suzanne Levy, 26 ans, « décharnée, au visage jaune, sans âge ». Elle explique à la journaliste Madeleine Boussey « Auschwitz, camp d’extermination des juifs où Hitler a voulu rayer du monde la race d’Israël, entouré de barbelés où circule un courant à haute tension. Celles qui n’avaient pas le courage d’attendre la mort n’avaient qu’à s’approcher des fils sans même les toucher : elles devenaient toutes noires […] ».

« Quand avez-vous été raflée ?

– J’ai été raflée à Marseille avec mon père ma mère et d’autres juifs. On nous a parqués pendant quelques jours puis notre lamentable convoi s’est acheminé à travers l’Allemagne. Beaucoup sont morts en cours de route. A notre arrivée au camp, sélection (ce mot-là reviendra souvent dans sa bouche) : les vieillards, hommes femmes enfants malades, d’un côté. Ils ont été conduits à la chambre à gaz puis au four crématoire. […] Les bien-portants ? Récupération des bijoux de nos chaussures, cheveux rasés, tatouage des numéros (et elle tend son bras amaigri sur lequel on peut lire à l’encre bleu 10632). […]

-N’y avait-il jamais d’amélioration de régime ? – Si parfois, pendant plusieurs jours, on nous apportait une tasse de lait à chacune, un peu de pain blanc. Cela ne signifiait rien de bon. Puis un SS venait demander ‘quelles sont les malades ?’. Des doigts se levaient […] Elles étaient envoyées à l’infirmerie. […] Au bout de quelques jours on se livrait sur elles à toutes sortes d’expériences : vaccins, stérilisation, on en stérilisait 200 à 300 par jour […]. Ces femmes n’avaient plus leurs règles, elles grossissaient. Au bout de quelques temps, on les appelait à nouveau, elles étaient bonnes pour le crématorium car les Allemands récupéraient la graisse humaine et les cendres comme engrais. – Les fours crématoires fonctionnaient-ils souvent ? Deux fois par semaine, quelque fois trois. […] Il y avait les transports qui arrivaient de l’extérieur et qui allaient directement aux crématoires, et c’était des personnes vivantes qu’on y jetait […]. Il fallait entendre ces hurlements. Des familles entières de tziganes venues de Hongrie ont été ainsi été brûlées vives. – Et la chambre à gaz ?

– C’est 1.000 personnes qu’on y envoyait. On leur disait ‘vous allez à la douche’ […] Certaines pressentaient ce qui les attendait et nous les anciennes nous leur disions ‘vous allez à la douche’, et nous grincions des dents et avalions nos larmes. Mais elles avaient vite compris.

– N’y avait-il jamais de rébellion ?

– Si, avec les Polonaises surtout. Elles étaient très fortes. Elles se battaient avec nos gardiennes mais aussi avec les SS […]

-Et vos gardiennes, elles étaient toutes méchantes ? – Nos gardiennes, toutes, Madame. Je les ai vu étrangler de leur main des petits enfants comme ça (et elle tend les bras en mimant le geste). – Mais avec l’entrée des Alliés en Allemagne votre régime ne s’est pas amélioré ?

(Elle a un pauvre sourire) Il y a six mois on nous a fait défaire cinq fours crématoires sur six et depuis ce temps-là, on ne nous rasait plus les cheveux.

– Par qui avez-vous été délivrés ?

– Par les Russes. Ils ont été très gentils avec nous. Nous allions dans les maisons allemandes demander de la nourriture et des vêtements, il n’y avait rien pour nous, mais quand les Russes nous accompagnaient, miraculeusement, victuailles et vêtements sortaient. […] Nous avons marché longuement et ce sont les Américains qui nous ont rapatriées.

– Qu’allez-vous faire maintenant ?

– Je ne sais pas. Je vais gagner Marseille. Pour y retrouver quelques amis, s’ils vivent encore. Tous les miens sont morts à Auschwitz […]. Je voudrais aller dans un pays où l’on ne rencontre aucun Allemand. »

Le journal « Ce soir », créé par le Parti communiste et dirigé par les écrivains Louis Aragon et Jean-Richard Bloch, a envoyé à Auschwitz en décembre 1945 le journaliste et poète Louis Parroux, un proche d’Eluard. Voilà ce qu’il écrit :

« A une longue distance du camp, la boue est noirâtre : elle est encore pétrie de centres. A un kilomètre des premières baraques on trouve de minuscules débris d’ossements humains. Les chambres à gaz ont été détruites par les Allemands lors de leur retraite, mais ils ont laissé intacts les fours crématoires, les baraquements et d’énormes quantités de petits objets, des peignes, des épingles, humbles reliques sur lesquelles veille aujourd’hui une commission interalliée. Depuis des mois, il n’est de jour où l’on de retrouve dans cette boue qu’a piétinée l’armée douloureuse des condamnés à mort, quelque objet précieux, une bague, une alliance cachés là, dans le fol espoir de les retrouver plus tard. »

C’est la romancière Zofia Nalkowska qui m’a conté le martyre des enfants d’Auschwitz. « Pour la chambre à gaz, on choisissait les plus petits qui ne pouvaient pas encore travailler […] les enfants défilaient l’un après l’autre sous une barre suspendue à 1,29m de hauteur. Les enfants se raidissaient et marchaient sur la pointe des pieds afin de toucher la barre de la tête. […] On a gardé enfermé dans une baraque près de 600 enfants, leur nombre n’était pas encore suffisant pour remplir la chambre à gaz.