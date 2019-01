The Guardian, auquel nous empruintons les nouvelles ci-dessous, nous indique que Mike Pompeo a exhorté les pays à rompre financièrement avec le gouvernement de Maduro alors que la Grande-Bretagne publiait un ultimatum de huit jours au président Nicolas maduro en l’avertissant que où il faisait de nouvelles élections dans les huit jours ou alors ils choisiraient la position de Trump. Macron avait déjà lancé le même appel au nom de l’Europe suivi par Berlin et Madrid. Jeremy Hunt, a déclaré samedi qu’il était clair que Maduro n’était plus le chef légitime du pays d’Amérique latine après les élections «profondément déficientes» de l’année dernière.

L’action coordonnée des puissances occidentales vise à renforcer le rival ’opposition Juan Guad et elle répondait à l’injonction du secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, s’est adressée au Conseil de sécurité des Nations Unies à New York et a non seulement déclaré qu’il était temps que les pays «choisissent ”Sur le Venezuela après que Washington eut reconnu M. Guaidó en tant que chef d’État du pays, mais avait également exhorté les pays à srompre financièrement du gouvernement de Maduro.

Pompeo a déclaré: «Soit vous vous êtes avec les forces de la liberté, soit vous êtes en cheville avec Maduro et son chaos. Il est maintenant temps que chaque autre pays choisisse un camp. Plus de retards, plus d’atermoiements. »

Lors d’un débat animé lors d’une réunion du conseil de sécurité des Nations unies, le camp adverse dirigé par le venezuela et la Russie, qui a lourdement investi dans l’industrie pétrolière du Venezuela, a accusé Washington de tenter un coup d’État et dénoncé la demande des Européens de convoquer des élections dans huit jours. jours.

Guaidó, qui a pris la barre de l’Assemblée nationale le 5 janvier, s’est proclamé président par intérim mercredi ce qui ne correspond à rien sur le plan de la Constitution du Venezuela . Les États-Unis, le Canada et une série de pays d’Amérique latine ont reconnu le jeune leader rapidement.

Plus tard samedi, Guaidó a obtenu le soutien d’un responsable militaire clé. Le colonel Jose Luis Silva, attaché de défense du Venezuela auprès de Washington, a déclaré à Reuters qu’il avait rompu avec le gouvernement Maduro et reconnu Guaidó comme président par intérim. Mais cette voix isolée est complètement discordante avec celle du ministre des armées et celle des huit chefs les plus importants de cet armée qui ont traité le président auto-proclamé de dérangé mental et ont déclaré qu’ils étaient les garants du respect de la Constitution.

Et Hunt a tweeté que la Grande-Bretagne se joindrait à un nombre croissant de pays pour soutenir Guaidó, âgé de 35 ans, en tant que dirigeant légitime du pays, à moins que Maduro ne déclenche d’élections anticipées.

Il a déclaré: «Après l’interdiction des candidats de l’opposition, le bourrage des urnes et le comptage des irrégularités dans une élection imparfaite,il est clair que Nicolas Maduro n’est pas le chef légitime du venezuela, ce à quoi on pourrait lui répondre que lui-même n’est en rien habilité à juger de la légitimité du gouvernement du Venezuela et vu les problèmes de madame may, il ferait mieux de s’occuper de la légitimité de son propre gouvernement, parole que l’on pourrait tout aussi bien appliquer à madame mekel et à Macron. (note de DB)

“@Jguaido est la bonne personne pour faire avancer le Venezuela. Si des élections fraîches et équitables ne sont pas annoncées dans les 8 jours, le Royaume-Uni le reconnaîtra comme président par intérim afin de faire avancer le processus politique en faveur de la démocratie. Il est temps de donner un nouveau départ à la population souffrante du Venezuela. ”

Les propos du secrétaire aux Affaires étrangères sont intervenus peu de temps avant que la responsable de la politique étrangère de l’UE, Federica Mogherini, se soit également prononcée en faveur de nouvelles élections au Venezuela, faisant écho à des commentaires similaires du président français, Emmanuel Macron; la chancelière allemande, Angela Merkel, et le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez.

Les interventions ont renforcé une scission nette au sein de la communauté internationale, Maduro bénéficiant du soutien continu de deux membres clés du conseil de sécurité des Nations Unies, Moscou et Beijing.

Juan Guaidó, à gauche, et le président vénézuélien, Nicolás Maduro. Photographie: Yuri Cortéz / AFP / Getty

Vendredi, un porte-parole du parti travailliste a appelé à un règlement négocié et a mis en garde contre une intervention britannique. « Nous nous opposons à toute ingérence extérieure au Venezuela, qu’elle provienne des États-Unis ou de tout autre pays », a-t-il déclaré. « L’avenir du Venezuela est l’affaire des Vénézuéliens. »

vivement critiqué les tentatives étrangères visant à saper Maduro.

La candidature au pouvoir de Guaidó, président de l’Assemblée nationale du pays, constitue le défi le plus direct contre le gouvernement de Maduro, après des années de protestations nationales et les efforts internationaux visant à isoler son régime, qui a présidé à une crise humanitaire croissante alimentée par la chute des prix du pétrole et du gouvernement. mauvaise gestion.

Maduro a juré de défendre son régime socialiste et a accusé son adversaire de travailler avec les États-Unis pour le renverser et mettre en place un «gouvernement fantoche». Le président, qui a fait face à de rares manifestations de masse la semaine dernière, a toujours le soutien de l’armée.

La Russie s’est opposée à ce que le conseil se concentre sur le Venezuela, selon des diplomates de l’ONU. Le ministre des affaires étrangères du pays, Sergueï Lavrov, a déclaré que les actions américaines constituaient un « appel évident à un coup d’État » qui menacerait la paix.

La réunion a eu lieu un jour après que Guaidó ait juré de rester dans les rues jusqu’à ce que son pays se dote d’un gouvernement de transition.

« Ils peuvent couper une fleur, mais ils n’empêcheront jamais le printemps de venir », a déclaré Guaidó vendredi à ses partisans, évoquant une phrase du poète chilien Pablo neruda ce qui est tout de même un comble.

Les deux parties ont tenté de dialoguer l’année dernière, mais les discussions se sont soldées par un échec, Maduro ayant convoqué des élections anticipées qui ont exclu les leaders de l’opposition les plus populaires du pays qui ont refusé d’y participer parce qu’elles étaient incapables de se présenter unies. Managées par la CUIA, l’opposition a commencé le processus à l’oeuvre aujourd’hui à savoir le refus de participer à l’élection et après dénoncer son caractère illégitime, parce qu’elle était sure de perdre les élections.

Les analystes craignent que l’impasse entre les deux hommes ne prépare la scène pour de nouvelles violences après des jours d’agitation politique.